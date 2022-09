To będzie największy taki zakład w Europie. Powstaje w Polsce

Spis treści: 01 Fabryka Northvolt Gdańsk - start w przyszłym roku

02 Northvolt Dwa - największa fabryka baterii w Europie

03 Baterie z Gdańska do maszyn i fabryk

Northvolt jest dostawcą akumulatorów dla takich marek jak Volvo, BMW, Volkswagen czy Scania. I to właśnie z planami elektryfikacji największych pojazdów związana jest budowa drugiej, a za razem największej w Europie fabryki.

Fabryka Northvolt Gdańsk - start w przyszłym roku

Zakład powstaje w Pomorskim Centrum Inwestycyjnym, a lokalizacja ta jednocześnie stwarza konkretne możliwości i sprawia trudności. Usytuowanie fabryki w pobliżu Portu Gdańsk i terminala DCT na pewno ułatwi logistykę, jednak na etapie budowy taka lokalizacja sprawia pewne problemy.

Fabryka powstaje na terenie zalewowym. Do samego utwardzenia podłoża wykorzystano 220 tys. m3 ziemi. W trakcie prac ziemnych natknięto się także na wiele niewybuchów z czasów II wojny światowej.

Jednak prace idą zgodnie z planem. Stoi już konstrukcje hal, ściany i zadaszenie dwóch budynków magazynowych oraz biurowca. Dachem przykrywany jest aktualnie główny budynek produkcyjny. Prace budowlane ruszyły w październiku 2021, a jeśli pogoda pozwoli i wszystko pójdzie zgodnie z planem powinny się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Northvolt Dwa - największa fabryka baterii w Europie

Northvolt podaje, że druga europejska fabryka firmy będzie największym tego typu zakładem na Starym Kontynencie. Początkowo rocznie mają w niej powstawać baterie o łącznej pojemności 5 GWh, a docelowe moce produkcyjne określane są nawet na 12 GWh rocznie. Budynki magazynowe mają imponujące 30 metrów wysokości i łączną powierzchnie 50 tys. mkw. Budowa fabryki pochłonie ponad 200 mln dolarów. Całość energii potrzebnej do pracy zakładu na pochodzić ze źródeł odnawialnych, także z systemów zainstalowanych na jego terenie.

W fabryce zatrudnionych zostanie około 500 osób. Dlaczego tak mało? Magazyny Northvolt Dwa mają być bowiem zautomatyzowane. Będą je obsługiwały samojezdne wózki wysokiego składowania, które ponadto komunikować się będą z niektórymi maszynami na linii produkcyjnej.

Baterie z Gdańska do maszyn i fabryk

Northvolt planuje w Gdańsku produkcję dużych banków energii dla przemysłu. Mają one być stosowane zarówno do rozwiązań stacjonarnych, jak i zasilać ciężki sprzęt. Stąd też nadzieje producenta związane z elektryfikacją np. maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych.

Na ten moment nie ma planów produkowania w Gdańsku akumulatorów trakcyjnych do samochodów osobowych, choć firma nie wyklucza i takie scenariusza. Pewnym jest, że do Gdańska i szwedzkiego Skelleftea w przyszłości dołączą gigafabryki w Borlange w Szwecji i w Niemczech.

