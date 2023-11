Samochód zamówisz jak książkę. Amazon wprowadza nową ofertę

Spis treści: 01 Amazon rozpoczyna sprzedaż samochodów

Amazon rozpoczyna sprzedaż samochodów

Amazon zaczynał od sprzedawania książek, płyt i filmów, a 30 lat później sprzedaje przez internet już dosłownie wszystko. Jak się okazuje, od przyszłego roku w ofercie firmy nie zabraknie również aut. Na tegorocznych targach motoryzacyjnych LA Auto Show 2023 w Los Angeles, gigant branży e-commerce ogłosił podjęcie współpracy z pierwszym producentem samochodów.

Hyundaia zamówisz jak książkę - z odbiorem lub z dostawą

Od drugiej połowy 2024 z poziomu komputera lub telefonu w Stanach Zjednoczonych będzie można zamówić auto marki Hyundai z odbiorem osobistym w salonie lub dostawą pod same drzwi. Dedykowana sekcja do sprzedaży samochodów pozwoli klientom Amazon wyszukiwać pojazdy dostępne w ich okolicy, w oparciu o szereg preferencji tj. model, wersja wyposażenia, kolor i opcje wyposażenia. Po wybraniu auta kolejnym krokiem będzie dokonanie płatności online z możliwością dobrania finansowania.

Zdjęcie Nowe samochody będzie można zamówić z odbiorem osobistym w salonie lub z dostawą pod same drzwi / Hyundai / materiały prasowe

Lepszy kontakt z klientem i nowe doświadczenia

Zdaniem Amazon udostępnienie dilerom tak wielkiej platformy pozwoli na nawiązanie z klientami lepszych relacji. Bez potrzeby odwiedzania salonów i zbędnych formalności kupno nowego auta będzie szybsze i wygodniejsze. Amazon podkreśla także, że taki model biznesowy nie skreśla w procesie udziału dilerów i ich pracowników. Nie jest to model sprzedaży bezpośredniej, jak w przypadku Tesli, gdzie od początku do końca proces sprzedaży jest realizowany za pośrednictwem platformy internetowej. W przyszłości do oferty Amazon dołączą kolejne marki.

Hyundai i Amazon mają większe plany

Rozpoczęcie sprzedaży aut za pośrednictwem platformy jest tylko częścią działań, jakie w przyszłości planują obie marki. Hyundai ogłosił także, że ich samochody będą korzystać z usług Amazon Web Services jako preferowanego dostawcy usług w chmurze i zintegruje asystenta głosowego Alexa w następnej generacji pojazdów.