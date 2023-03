Spis treści: 01 Po 2035 roku będzie można sprzedawać auta spalinowe

02 Paliwo syntetyczne można już dziś wlać do baku każdego auta

03 Jak powstaje paliwo syntetyczne

W sobotę obie strony ogłosiły, że uzgodniły wspólne stanowisko, które jest sukcesem Niemiec, ale również biedniejszych krajów Unii Europejskiej. Po 2035 roku nadal będą dopuszczone do sprzedaży samochody spalinowe, przy czym wyłącznie te, które będą mogły jeździć tylko na paliwach neutralnych pod względem emisji CO2. W praktyce chodzi o paliwa syntetyczne. Producenci Włosi krytykują niemieckie porozumienie. Po 2035 chcą jeździć na biopaliwach

Po 2035 roku będzie można sprzedawać auta spalinowe

W poniedziałek porozumienie zostało zatwierdzone przez ambasadorów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. W wtorek nowe zasady zostały potwierdzone przez ministrów energii. Za głosowali przedstawiciele 23 państw. Od głosu wstrzymały się Włochy, Rumunia i Bułgaria. Jedynym krajem, który głosował przeciwko porozumieniu była... Polska.

W praktyce uzgodnione przepisy są znacznie mniej restrykcyjne niż miały być pierwotnie. Uzgodnione już wcześniejsze regulacje, przeciw którym w ostatniej chwili zaprotestowały Niemcy, zakładały absolutny zakaz rejestracji samochodów emitujących spaliny z rury wydechowej. W praktyce oznaczało to dopuszczenie do sprzedaży wyłącznie samochodów elektrycznych i wodorowych, które są nie tylko droższe od spalinowych, ale i wymagają olbrzymich nakładów na rozbudowę infrastruktury - czy to stacji ładowania, czy tankowania wodoru.

Paliwo syntetyczne można już dziś wlać do baku każdego auta

Tymczasem paliwa syntetyczne już dziś mogą być napędzać samochody spalinowe jeżdżące po ulicach i nie wymagają one przy tym żadnych przeróbek. Dlatego auta sprzedawane po 2035 roku będą musiały być wyposażone w system, który uniemożliwi ich jazdę na paliwie wyprodukowanym z ropy naftowej. Wciąż będą to jednak samochody spalinowe, które będzie można zatankować na stacji paliw w ciągu 2-3 minut.

Przewaga paliw syntetycznych nad paliwami z ropy naftowej polega na tym, że przy odpowiednich procesach produkcyjnych ich produkcja oraz spalanie mogą być neutralne dla środowiska pod kątem emisji CO2.

Jak powstaje paliwo syntetyczne

Produkcja paliw syntetycznych polega na przeprowadzeniu szeregu reakcji chemicznych. Z pary wodnej można pozyskać wodór, a z dwutlenku węgla (CO2) - tlenek węgla (CO). Następnie z wodoru i tlenku węgla tworzy się mieszaninę, która jest podstawą dla produkcji paliwa syntetycznego. Do tego wszystkiego potrzebna jest również energia elektryczna, która również ma być pozyskiwana z sposób neutralny dla środowiska (a więc nie w elektrowniach węglowych).

Wówczas, w skali globalnej, pod względem emisji CO2 paliwa syntetyczne są neutralne dla środowiska - CO2 emitowane z rury wydechowej jest następnie utylizowane w procesie produkcji paliwa, a więc jest osiągnięty najważniejszy cel z punktu widzenia Unii Europejskiej.

Producentów samochodów i koncerny petrochemiczne czeka teraz duże wyzwanie. Muszą opracować technologię produkcji paliw syntetycznych na dużą skalę, która będzie neutralna pod względem emisji CO2. Pod uwagę muszą być również brane koszty - nowe e-paliwo nie powinno być dużo droższe od paliw z ropy naftowej.

