Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych jest procesem nieodwracalnym, a decyzje Unii Europejskiej nie powinny być kwestionowane przez europejskich producentów aut, niezależnie od wyniku czerwcowych wyborów parlamentarnych - takie stanowisko przyjął Luca De Meo, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) oraz dyrektor generalny Renault. Słowa te padły na tegorocznych targach motoryzacyjnych w Genewie.

Nie ma możliwości, by branża wróciła do punktu wyjścia. To złe dla środowiska.

