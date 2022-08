Porsche idzie po kolejny rekord. Polacy za nic mają kryzys, inflację i podwyżki cen

Rok 2021 był rekordowy pod względem sprzedaży samochodów Porsche na polskim rynku. I wszystko wskazuje na to, że rekord ten zostanie pobity.

Porsche - wzrost sprzedaży w Polsce

Dokładnie 1337 osób odebrało nowe Porsche z polskich salonów w pierwszej połowie tego roku. Daje to więc wzrost o ok. 40 proc. względem pierwszej połowy rekordowego jak dotąd 2021 roku. W skali całej Unii Europejskiej Porsche sprzedało 30,6 tys. aut, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było to 28,7 tys. Jak widać klientów nie zraża nawet też czas oczekiwania na samochody.

Wyniki osiągnięte przez Porsche robią tym większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że inne marki koncernu Volkswagena (Volkswagen, Audi, Skoda) zanotowały w pierwszym półroczu dwucyfrowe spadki sprzedaży. Tymczasem w I połowie 2022 roku sprzedaż Porsche w krajach UE wzrosła o 6,5 proc (w stosunku do I połowy roku 2021), zaś w samym czerwcu - o 6,8 proc. Tym samym udział Porsche w rynku nowych samochodów e UE wynosi już 0,6 proc.

Reklama

Macan liderem, 911 na podium

Najchętniej kupowanym w tym roku w Polsce modelem Porsche jest Macan, na którego zdecydowało się 409 osób. Na drugim miejscu uplasował się Cayenne z wynikiem 341 sztuk. I tu ciekawostka - większość egzemplarzy modelu Cayenne, jakie opuściły polskie salony to auta w nadwoziu coupe. O prawie połowę wzrosła sprzedaż trzeciego w kolejności najchętniej kupowanego Porsche - dokładnie 219 osób zdecydowało się na auto z bogatej palety modelu 911.

Porsche Panamera zanotowała bardzo podobny wynik jak przed rokiem - wtedy do klientów trafiło 161 sztuk, teraz 166. Imponuje natomiast ilość zakupionych egzemplarzy elektrycznego Taycana. W pierwszej połowie zeszłego roku na ulice trafiły 64 samochody, a w tym roku już 130 egzemplarzy zostało odebranych przez właścicieli.

***