Zamożnych inflacja nie dotyczy? Sprzedaż aut marek premium ma się dobrze

IBRM Samar opublikował dane dotyczące rejestracji nowych samochodów w pierwszym półroczu 2022 roku. Podczas gdy wszystkich rejestracji było mniej o 12 proc., segment aut premium stracił tylko 3 proc. Choć jest w tym pewien haczyk.

Coraz więcej aut premium

Na początek wyjaśnijmy metodologię badania. Otóż wg Samaru autem premium jest każde, którego podstawowa cena przekracza kwotę 150 tys. zł. A w związku z tym, że ceny nowych samochodów rosną w szybkim tempie, to do grona aut premium dostało się kilka nowych modeli. Skoro grupa się powiększyła, to rejestracji było odpowiednio więcej, niż w analogicznym okresie roku 2021. Niewątpliwie miało to wpływ na ostateczny wynik.

I tak, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zarejestrowano 47 178 aut premium, tj. o 3,1 proc. lub też 1,5 tys. samochodów mniej niż rok wcześniej. Pierwszą dziesiątkę zamyka Tesla z wynikiem 498 rejestracji.



Najdroższe marki mają się dobrze

Z kolei pierwsza trójka zestawienia najpopularniejszych marek premium to BMW, Mercedes i Audi. Prym wiedzie BMW, które odnotowało 12 364 rejestracje swoich aut. Na drugim miejscu Mercedes, który zaliczył także 6 proc. wzrost sprzedaży względem pierwszego półrocza 2021 roku. Ogółem sprzedał w omawianym okresie 11 148 aut. Podium zamyka Audi z wynikiem 9 372 szt.

Jeśli zaś zerkniemy na najdroższe, najbardziej prestiżowe marki, to najlepiej do połowy tego roku sprzedawało się Ferrari. W Polsce do końca czerwca zarejestrowano 47 aut z Maranello. Dalej mamy Bentleya (43 szt.), Maserati (35 szt.) i Lamborghini (26 szt.). Pierwszą piątkę zamyka Aston Martin, który znalazł nad Wisłą 14 nabywców. Do końca czerwca zarejestrowano w Polsce także trzy samochody marki Rolls-Royce.

Najwyższą stratę, jak podaje Samar, rok do roku odnotował Lexus (-31,3 proc.), zaś największy wzrost - Porsche (+39,9 proc.).



Ranking sprzedaży 2022 - nadal uwielbiamy SUV-y

W kwestii najpopularniejszych modeli segmentu premium bez większych zmian. Najwięcej osób zakupiło Volvo XC60, zresztą podobnie jak przez ostatnie dwa lata. Dalej na podium BMW serii 3 oraz BMW X3 - sprzedano odpowiednio 2790, 1948 oraz 1742 szt. tych aut.

W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych modeli znalazły się jeszcze kolejno: Audi Q5, Mercedes GLC, Audi Q3, BMW X5, Audi A3, Volvo XC40 i Mercedes klasy C.

