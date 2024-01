Nawet 1200 km na jednym ładowaniu. Baterie Toyoty nie pojawia się na czas?

Spis treści: 01 Baterie Toyoty nie pojawią się na czas

O przełomowych akumulatorach ze stałym elektrolitem przedstawiciele japońskiej marki mówią już od wielu lat. Rewolucyjne baterie fluorkowo-jonowe (FIB) mieszczą do 7 razy więcej energii w jednostce masy ogniwa w porównaniu do baterii litowo-jonowych, a to oznacza, że akumulatory półprzewodnikowe ładują się w ok. 10 minut, a w dodatku zapewniają maksymalny zasięg na poziomie do 1200 km. Według wstępnych założeń nowoczesne baterie miały pojawić się na rynku najpóźniej w 2025 roku wraz z debiutem samochodów elektrycznych nowej generacji. Gdyby tak się stało, Toyota szybko dogoniłaby pionierów elektryfikacji tj. Tesla czy BYD, ale...

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez przedstawicieli indyjskiego oddziału Toyoty, wydajne akumulatory, które mogą zrewolucjonizować rynek aut elektrycznych, zostaną skomercjalizowane najwcześniej na przełomie 2027 i 2028 roku. Dopiero w późniejszym czasie miałaby ruszyć produkcja na pełną skalę.

Za kilka lat wprowadzimy na rynek pojazd elektryczny z akumulatorami półprzewodnikowymi. powiedział Vikram Gulati, krajowy szef Toyota Kirloskar Motor, podczas szczytu inwestycyjnego w zachodnim stanie Gujarat.

Zdjęcie Elektryczny Urban SUV w wersji produkcyjnej pojawi się w 2024 r. / Adam Majcherek

Do 2026 roku japoński koncern planuje mieć w europejskiej ofercie 6 aut w pełni elektrycznych. Bezemisyjne nowości zostały zaprezentowane pod koniec ubiegłego roku na Kenshiki Forum - pokazano cztery koncepcyjne Toyoty i jeden Lexus.

W pierwszej połowie 2024 roku na rynku ma zadebiutować produkcyjna wersja koncepcyjnego modelu Urban SUV. Elektryczny crossover wymiarów Yarisa Crossa ma być sprzedawany w odmianie z napędem na przednią oś lub wszystkie koła i będzie oferowany z bateriami o dwóch pojemnościach.

Zdjęcie Sport Crossover Concept to zapowiedź luksusowego modelu klasy premium / Adam Majcherek

Z kolei w 2025 roku pojawi się produkcyjna wersja modelu Sport Crossover Concept, który ma być alternatywą dla SUV-ów marki, z ogromną kabiną i ponadprzeciętnym komfortem jazdy. Do 2026 roku pojawi się także Toyota FT-3e zbudowana na bazie nowej architektury dla samochodów elektrycznych, która umożliwia stworzenie szerokiej gamy produktów. To model większy od sprzedawanego dziś bZ4X i opracowany z myślą o redukcji masy i maksymalizacji zasięgu.

Zdjęcie Toyota TF-Se ma rządzić na torach wyścigowych Europy / Adam Majcherek

Elektryfikacja nie przeszkodzi Toyocie w produkowaniu aut ekscytujących. Dowodem na to jest Toyota FT-Se, koncepcyjny model supersportowego coupe, który ma przyspieszać do “setki" poniżej 3 sekund. Podobno ten samochód ma w przyszłości ustanowić nowy rekord na torze Nurburgring. Ze stajni Lexusa wyjedzie z kolei auto, które ma być elektrycznym następcą modelu ES. Produkcyjną wersję koncepcyjnego Lexusa LF-ZC mamy poznać w 2026 roku.