Ford musi zapłacić 1,7 mld dolarów odszkodowania za śmiertelny wypadek

Taki wyrok wydała ława przysięgłych w stanie Georgia. To odszkodowanie za wypadek z 2014 roku, w którym zginęło małżeństwo - podała agencja AP, powołując się na prawnika rodziny ofiar.

Pickup Forda dachował. Zginęły dwie osoby

Ławnicy wydali werdykt po 14-dniowym procesie w sprawie odszkodowania w sądzie stanowym w Lawrenceville.

Melvin i Voncile Hill zginęli w kwietniu 2014 roku, kiedy podróżowali ze swojej farmy w Reynolds w stanie Georgia pickupem Ford F-250. W samochodzie podczas jazdy pękła opona, przez co auto dachowało, przygniatając podróżujących nim ludzi.

Ich dzieci, Kim i Adam Hill, którzy byli powodami w sprawie o spowodowanie śmierci, utrzymywali, że Ford wiedział, że słupki pickupów F-250 są zbyt słabe, aby chronić pasażerów w przypadku dachowania, ale nie ostrzegł konsumentów i trzymał się wadliwej konstrukcji aż do 2016 roku, czyli do zakończenia produkcji tej generacji samochodu.

Miliardowe odszkodowanie. Ale większość... do kasy stanowej

W Georgii 75 proc. wpływów z wyroków za szkody karne trafia do kasy stanowej. Reszta sumy jest dzielona pomiędzy powodów i prawników. To oznacza, że do podziału dla dzieci i ich prawników trafi 425 mln dolarów.

