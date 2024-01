Fabryki elektryków znowu staną. Problem nie dotyczy wszystkich marek

Spis treści: 01 Konflikt na Morzu Czerwonym. Producenci mają problemy

02 Tesli brakuje baterii? Fabryka stanie na 2 tygodnie

03 Stellantis sprytniejszy od piratów. Części dostarczają samoloty

04 Statki płyną dookoła Afryki. Jest drożej i dłużej

Konflikt i ataki prowadzone na Morzu Czarnym są powodem zwolnienia a nawet wstrzymania produkcji w niektórych europejskich zakładach. Producenci polegający na transporcie morskim tj. Volvo i Tesla już teraz poinformowały, że wycofanie statków zmusi ich do przerwania pracy na kilka lub kilkanaście dni.

Zgodnie z komunikatem Volvo, zakład w Gandawie (Belgia) wytrzyma produkcję modeli XC40 i C40 z uwagi na opóźnione dostawy skrzyń biegów. Rzecznik zaznaczył jednak, że zaistniałą sytuacja nie będzie miała wpływu na dostawy i cele produkcyjne zakładu w Göteborgu (Szwecja).

Zdjęcie Produkcja Volvo i Tesli zostanie wstrzymana / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Tesla natomiast będzie z tego tytułu zmuszona wstrzymać produkcję w zakładzie pod Berlinem na blisko dwa tygodnie. Gigafabryka w Grünheide nie będzie funkcjonować od 29 stycznia do 11 lutego. Co jednak ciekawe, producent nie podał przyczyny, z jakiej wstrzymuje pracę. Najprawdopodobniej chodzi o deficyt akumulatorów potrzebnych do produkcji Modelu Y.

Koncern Stellantis poradził sobie z zakłóceniami w dostawach korzystając z transportu lotniczego. Jak poinformował rzecznik, dzięki skorzystaniu z dostaw powietrznych, konflikt na Morzu Czarnym nie miał prawie żadnego wpływu na pracę fabryk.

Zdjęcie Stellantis nie odczuje opóźnień w produkcji. Zamiast statków korzystają z samolotów / Stellantis / materiały prasowe

Przynajmniej na razie Volkswagen poinformował, że nie spodziewa się szczególnych opóźnień w produkcji - podobne stanowisko zajęło BMW oraz Renault. Czas jednak pokaże, czy rzeczywiście producentom uda się utrzymać to samo tempo pracy. Najwięksi armatorzy kontenerowców zostali zmuszeni przekierować statki z Kanału Sueskiego na trasę prowadzącą wokół afrykańskiego Przylądka Dobrej Nadziei.

Jedyne możliwe działanie zakłóciło harmonogramy, opóźniło ładunki i spowoduje także gwałtowny wzrost kosztów transportu. Jak poinformowała firma Maersk, tym samym podróż statków z Azji do Europy Północnej wydłużyć się może nawet o 10 dni.