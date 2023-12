Eksperci nie mają wątpliwości. Wskazali najbardziej niezawodną markę świata

Spis treści: 01 Amerykanie sprawdzili ponad 330 tys. aut i stworzyli ranking niezawodności

02 Ranking niezawodności. Pierwsze miejsce dla japońskiej marki

03 Amerykańskie marki nie wypadły najlepiej

Amerykanie sprawdzili ponad 330 tys. aut i stworzyli ranking niezawodności

Eksperci Consumer Reports przeanalizowali ponad 330 tys. samochodów z roczników 2000-2023. Badając poszczególne marki i modele brali pod uwagę różnych 20 kryteriów. Uwzględnili m.in. piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, ale także pogwarancyjne naprawy silnika, akumulatorów w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. Oprócz tego eksperci wzięli pod uwagę wyniki ankiet zadowolenia właścicieli samochodów. W zestawieniu Consumer Reports producenci oraz samochody mogą otrzymać od 0 do 100 punktów.

Ranking niezawodności. Pierwsze miejsce dla japońskiej marki

Jeśli chodzi o marki, najbardziej niezawodne auta oferuje Lexus. Uzyskał on 79 punktów na 100 możliwych. Co ciekawe tuż za nim znalazła się inna japońska marka, mocno z nim związana - Toyota. W jej przypadku wynik to 76 punktów. Takie oceny z pewnością wpisują się w stereotyp o niezawodności japońskich aut. Pewnym zaskoczeniem może być jednak trzecie miejsce. To zajęło Mini. Brytyjskiemu producentowi udało się uzyskać 71 punktów. Zestawienie Consumer Reports prezentuje się następująco:

Reklama

Lexus: 79 punktów Toyota: 76 pkt Mini: 71 pkt Acura: 70 pkt Honda: 70 pkt Subaru: 69 pkt Mazda: 67 pkt Porsche: 66 pkt BMW: 64 pkt Kia: 61 pkt Hyundai: 56 pkt Buick: 55 pkt Infiniti: 53 pkt Tesla: 48 pkt Ram: 46 pkt Cadillac: 45 pkt Nissan: 45 pkt Genesis: 44 pkt Audi: 43 pkt Chevrolet: 43 pkt Dodge: 42 pkt Ford: 40 pkt Lincoln: 38 pkt GMC: 36 pkt Volvo: 28 pkt Jeep: 26 pkt Volkswagen: 26 pkt Rivian: 24 pkt Mercedes: 23 pkt Chrysler: 18 pkt

Amerykańskie marki nie wypadły najlepiej

Śmiało można powiedzieć, że pierwszą dziesiątkę zestawiania zdominowali producenci z Azji. Znalazło się w niej aż siedem marek z tego kontynentu, z czego sześć z samej tylko Japonii. W efekcie pod kątem pochodzenia to właśnie azjatyccy producenci są najwyżej oceniani. Średni wynik niezawodności wyniósł 63 punkty. Producenci z Europy uzyskali natomiast 46 punktów, a amerykańscy 39. Trzeba przyznać, że rodzimi producenci nie wypadli w tym zestawieniu najlepiej. Najwyżej ocenianą marką z USA jest Buick, który osiągnął 55 punktów, dzięki czemu uplasował się na 12. pozycji. Ostatnie miejsce w rankingu również należy do firmy ze Stanów - Chryslera.