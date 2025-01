W ustawie dla kierowców jest sporo o zwierzętach. Trzeba to wiedzieć

Nie wszyscy wiedzą, że przepisy ruchu drogowego dość precyzyjnie określają zasady ich przemieszczania się po drogach. Na przykład, jeśli ktoś chce przeprowadzić stado krów czy owiec, musi to zrobić pod odpowiednim nadzorem. Z kolei pojedyncze zwierzę? Tu sprawa jest prosta - tylko na uwięzi, bez możliwości prowadzenia go luzem. To oczywiście ma zapewnić bezpieczne, zarówno dla zwierzęcia jak i wszystkich innych uczestników ruchu, przeprowadzenie go przez ulicę czy jezdnię.