90-letni zakład Forda przechodzi do historii. Produkował kultowe modele

Ford wydał 2 mld dolarów na modernizację 90-letniego zakładu

Fabryka Forda w Kolonii została założona w 1930 roku. Przez 90 lat produkowano w niej wiele kultowych modeli, m.in. Model A, Capri czy Fiesta. W sumie z fabryki wyjechało ponad 18 milionów samochodów. Teraz przyszedł czas na zmiany.

Zgodnie z wcześniejszymi planami i podejmowanymi przez producenta działaniami, zakład w Kolonii nie będzie zajmował się już produkcją aut spalinowych. Teraz z jego linii produkcyjnych będą zjeżdżać wyłącznie samochody na prąd. Na modernizację fabryki, dzięki której powstało tzw. Centrum Pojazdów Elektrycznych, amerykański producent wydał 2 mld dolarów (przeszło 8,2 mld złotych).

Zmodernizowany zakład Forda w Kolonii będzie produkował tylko auta elektryczne

Zakład o powierzchni 125 hektarów wyposażony został w nową linię produkcyjną, a także w dział montażu akumulatorów. Do fabryki trafiło również nowoczesne oprzyrządowanie. Wprowadzono samouczące się maszyny oraz autonomiczny system transportowy. Amerykański producent twierdzi, że uczące się roboty oraz rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości mają wspierać pracowników poprzez podnoszenie wydajności, a ponadto pozwalać na wymianę informacji z innymi zakładami.

Wiadomo, że pierwszym autem produkowanym w zmodernizowanym zakładzie będzie zaprezentowany niedawno nowy Explorer. Ford chce, by w Centrum Pojazdów Elektrycznych powstawało 250 tys. elektryków rocznie. Plany sięgają jednak znacznie dalej, ponieważ amerykański producent planuje, że do 2026 roku osiągnie roczny globalny poziom produkcji wynoszący 2 mln samochodów elektrycznych.

Fabryka w Kolonii pierwszym neutralnym węglowo zakładem Forda na świecie

Ford skupił się nie tylko na usprawnieniach pod kątem samego sposobu produkcji, ale również na kwestiach ekologicznych. Amerykański producent zapowiada, że fabryka w Kolonii ma być jego pierwszym neutralnym pod kątem emisji dwutlenku węgla zakładem montażowym na świecie. Oczywiście wpisywać się ma on również w plan zakładający osiągnięcie przez Forda neutralności klimatycznej w Europie do 2035 roku.

W celu osiągnięcia założonych planów dotyczących neutralności klimatycznej Ford zadbał, by cała energia elektryczna oraz gaz pozyskiwane były w całości w sposób neutralny pod kątem emisji CO2. Bezemisyjnie ma być także pozyskiwane ciepło, potrzebne choćby do ogrzania fabryki. Ford podjął również różnego rodzaju działania, które mają poprawić bioróżnorodność na terenach zielonych należących do zakładu. Obejmują one m.in. przekształcenie trawiastych nieużytków w łąki kwietne z siedliskami dla ptaków i nietoperzy.

