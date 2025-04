SWM to producent samochodów oraz jedna z wiodących spółek koncernu East Shineray Group Co. Ltd. założonego w 1997 r. Głównymi filarami działalności Shineray Group jest produkcja motocykli, samochodów osobowych i użytkowych, maszyn rolniczych, a także działalność na rynku finansowym oraz badania i rozwój technologii związanych z inteligentną mobilnością. Aktualnie grupa posiada ponad 50 spółek zależnych oraz bazy produkcyjne w Chinach, Wietnamie oraz we Włoszech.