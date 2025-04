Chociaż zainteresowanie elektrykami systematycznie rośnie, wielu europejskich kierowców obawia się zakupu samochodu elektrycznego. W całym ubiegłym roku na drogi Starego Kontynentu wyjechało 3 mln takich pojazdów. Dla porównania - w tym samym czasie w Chinach sprzedano ponad 11 mln samochodów elektrycznych. Nie dziwi więc, że to Chińczycy znaleźli sposób na wydłużenie życia pojazdów, których baterie trakcyjne uległy degradacji.

Nowa bateria do elektryka za pół ceny. Tak teraz wygląda tuning samochodów

Ile kosztuje nowa bateria do samochodu elektrycznego?

Idea wymiany baterii w samochodzie elektrycznym wydaje się całkiem niezłym rozwiązaniem. Zwłaszcza w starszych pojazdach pakiety akumulatorów miały stosunkowo prostą konstrukcję (bez chłodzenia cieczą), więc zastąpienie zużytego elementu nie jest trudne. Wystarczy odkręcić kilka śrub i ewentualnie przerobić fabryczne połączenia elektryczne. Reszta to już "tylko" programowanie. Trzeba jeszcze "nauczyć" samochód parametrów nowej baterii.

Zasięgi nie były imponujące. Bazowy model przejeżdżał na jednym ładowaniu skromne 110 km. Topowy - do 246 km.

Fabrycznie nowa bateria do BMW i3 60 Ah kosztuje w ASO ponad 56 000 zł. Chiński zamiennik, opracowany przez Martigi Manufacturing, to wydatek 5800 dolarów, czyli około 25 500 zł. W zamian dostajemy jednak nie 21,6 kWh, jak miało to miejsce w oryginalnym akumulatorze, ale aż 54 kWh.