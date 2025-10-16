W skrócie Przeciętna rata leasingowa za nowe auto w Polsce przekracza 2 tysiące złotych miesięcznie, co często oznacza wyższy koszt niż czynsz za mieszkanie.

Leasing pozostaje najpopularniejszą formą finansowania samochodów, a zwiększa się też udział leasingu konsumenckiego, zwłaszcza przy autach elektrycznych.

Polacy wybierają coraz droższe modele, głównie SUV-y, stawiając komfort i bezpieczeństwo nad ceną.

Leasing samochodu coraz droższy

Jak wynika z analizy platformy Superauto.pl, średnia rata leasingowa za nowe auto wyniosła w trzecim kwartale roku 2312 zł netto miesięcznie, czyli około 2843 zł brutto. To rzeczywiste dane z tysięcy umów podpisanych w ostatnich trzech miesiącach.

Wysokość rat utrzymuje się na podobnym poziomie od początku roku, mimo że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe łącznie o 1,25 pkt proc. Eksperci zwracają uwagę, że kierowcy nie wykorzystują niższych kosztów finansowania do oszczędzania, lecz raczej do wyboru droższych modeli lub szybszej spłaty zobowiązań.

Najpopularniejsza forma finansowania auta

Leasing pozostaje najczęściej wybieraną formą zakupu nowych samochodów. Według danych IBRM Samar, od stycznia do września spółki leasingowe zarejestrowały prawie 209 tys. aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony, co odpowiada 44 proc. całego rynku.

Z kolei według Związku Polskiego Leasingu, w samym sierpniu firmy leasingowe udzieliły finansowania na zakup samochodów lekkich o łącznej wartości 4,7 mld zł - to o 13,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z leasingu korzystają głównie przedsiębiorcy, ale w ostatnich miesiącach zauważalnie rośnie też udział leasingu konsumenckiego, zwłaszcza w przypadku aut elektrycznych, które można dodatkowo objąć dopłatą z programu "Mój Elektryk".

Jakie auto w leasingu za 2300 zł miesięcznie?

Eksperci Superauto.pl przygotowali symulację leasingu dla samochodów kosztujących od 145 do 165 tys. zł brutto, przy wkładzie własnym 35 tys. zł i wykupie na poziomie 23 tys. zł. Wśród 10 modeli mieszczących się w racie około 2300 zł netto miesięcznie znalazły się m.in. Hyundai Tucson, MG HS, Nissan Qashqai, Jaecoo 7, Cupra Formentor, KIA EV3, BYD Seal U oraz Ford Mustang.

Dla elektryków przyjęto nieco wyższy wkład - 36,9 tys. zł brutto, co odpowiada wysokości dotacji w ramach programu rządowego.

Z danych Superauto.pl wynika, że najczęściej wyszukiwanym typem nadwozia są SUV-y - w serwisie dostępnych jest już ponad 6200 ofert tego segmentu. Dla porównania, ogłoszeń dotyczących kombi i sedanów jest po około 1600 sztuk.

Trendy te potwierdzają dane rejestracyjne: w pierwszych dziewięciu miesiącach roku SUV-y stanowiły 54 proc. wszystkich nowych aut w Polsce, czyli ponad 257 tys. pojazdów.

Mimo spadających stóp procentowych i większej dostępności leasingu, kierowcy nie szukają tańszych modeli, lecz komfortu i bezpieczeństwa. Dla wielu auto pozostaje priorytetem - nawet jeśli oznacza to, że za cztery koła płacą więcej niż za cztery ściany.

