Spis treści: Jak zmienił się Opel Astra? Wnętrze nowego Opla Astry Jakie silniki ma nowy Opel Astra?

Opel Astra szóstej generacji jest mocno spokrewniony z Peugeotem 308, w związku z czym oczywiste było, że po zaprezentowaniu francuskiego modelu po liftingu wkrótce przyjdzie czas również na jego odpowiednik spod znaku niemieckiego producenta. Co prawda zmodernizowana Astra miała zostać oficjalnie zaprezentowana dopiero na Salonie Samochodowym w Brukseli w styczniu 2026 roku, Opel już teraz zdecydował się zaprezentować zmodernizowany wariant modelu.

Jak zmienił się Opel Astra?

Podobnie jak jego bliźniak spod znaku Peugeota, Opel Astra wyróżnia się nowym przodem, dostosowanym do obecnej filozofii stylistycznej niemieckiego producenta. Charakterystyczny przód, Opel Vizor, stał się teraz węższy. Na środku znajduje się teraz nowe, po raz pierwszy w Astrze podświetlane, logo marki. W pionie i poziomie odchodzą od niego linie świetlne.

Nowy Opel Astra został wyposażony w nowy przód z nowym, podświetlanym logo marki. materiały prasowe

Nowością są również przednie światła. Astra została wyposażona w światła adaptacyjne Intelli-Lux HD. Reflektory składają się z ponad 50 tys. elementów, wycinających z wiązki światła innych uczestników ruchu (zarówno poprzedzających, jak i nadjeżdżających z przeciwnej strony) szybciej i precyzyjniej niż dotychczasowe technologie matrycowe. W zależności od tego, jak mocno skręcimy kierownicę, po odpowiedniej stronie samochodu aktywowany jest dodatkowy moduł doświetlający pobocze w czasie pokonywania zakrętów. System potrafi również wykryć np. znaki drogowe i przyciemnić odpowiednie diody tak, by nie oślepiać kierowcy.

Wśród zmian stylistycznych z przodu wspomnieć należy również o delikatnie przeprojektowanym zderzaku. Nieco zmodyfikowano także tylny zderzak i w tej części jest to jedyna znacząca zmiana. Wprowadzono także nowe wzory 17- i 18-calowych felg oraz dwa nowe lakiery metaliczne: "Kontur White" oraz "Klover Green".

Opel Astra po modernizacji został wyposażony w nowe wzory 17- i 18-calowe felg. materiały prasowe

Wnętrze nowego Opla Astry

Wewnątrz we wszystkich wariantach po raz pierwszy w Astrze znajdziemy fotele Intelli-Seats. Wyróżniają się one specjalnym wgłębieniem biegnącym przez środek siedziska, inspirowanym siodełkami rowerów wyścigowych, które zmniejsza nacisk na kość ogonową. Dzięki nowym fotelom nawet długa podróż ma być bardzo komfortowa. Producent podkreśla, że "interfejsy użytkownika systemu multimedialnego stały się bardziej przejrzyste i intuicyjne".

We wszystkich wariantach wyposażenia znajdziemy nowe fotele Intelli-Seats ze specjalnym wgłębieniem inspirowanym siodełkami rowerów wyścigowych. materiały prasowe

Jakie silniki ma nowy Opel Astra?

W kwestii napędów najwięcej zmieniło się w wariancie elektrycznym. Astra Electric została wyposażona w akumulator o pojemności 58 kWh (producent nie precyzuje, czy chodzi o pojemność brutto, czy netto, jednak bazując na danych Peugeota 308 jest to wartość brutto). W efekcie zasięg wariantu elektrycznego w cyklu mieszanym wzrósł do 454 km (obecnie do 419 km). Nowością jest również funkcja V2L (Vehicle-to-Load), która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia z akumulatora.

O pozostałych wariantach napędu Opel nie wspomina. Zapowiedziano, że więcej informacji w tej kwestii pojawi się w okolicach światowej premiery modelu w Brukseli. Niemniej bazując na gamie napędowej Peugeota 308 po liftingu można domniemywać, że w ofercie wciąż będzie znajdował się układ Hybrid opierający się na trzycylindrowym silniku benzynowym o pojemności 1,2 l, hybrydę plug-in z czterocylindrowym silnikiem benzynowym 1,6 l oraz odmianę wysokoprężną z czterocylindrową jednostką o pojemności 1,5 l. Pozostaje pytanie, czy w ofercie Astry utrzyma się benzynowy wariant z silnikiem 1,2.

Opel Astra po liftingu został wyposażony w nieco większy akumulator, dzięki czemu przejedzie na jednym ładowaniu do 454 km. materiały prasowe

Opel Astra po modernizacji zostanie zaprezentowany w styczniu 2026 roku. materiały prasowe

