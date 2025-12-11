W skrócie Nieprawidłowe ciśnienie w oponach prowadzi do szybszego zużycia i uszkodzeń ogumienia.

Zalecane wartości ciśnienia zawsze podaje producent samochodu, a nie napis na oponie.

Regularna kontrola i dopasowywanie ciśnienia przed podróżą to klucz do długowieczności opon.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Prawidłowe ciśnienie określa natomiast producent samochodu. Bierze pod uwagę masę auta, rozkład obciążeń między osiami, charakterystykę zawieszenia, a nawet założenia dotyczące komfortu i hałasu. Te dane znajdziemy na naklejce w słupku drzwi kierowcy, na klapce wlewu paliwa lub w instrukcji obsługi. Zazwyczaj zalecane wartości są wyraźnie niższe od "max PSI" wytłoczonego na oponie.

Co dzieje się z oponą po napompowaniu do maksymalnego ciśnienia?

Nadmierne ciśnienie sprawia, że opona staje się twarda i mało elastyczna. Bieżnik zamiast równomiernie stykać się z nawierzchnią, wypycha środkową część, przez co to właśnie ona przejmuje większość obciążeń. Efekt widać po kilkunastu tysiącach kilometrów: środek bieżnika jest mocno zdarty, a barki wyglądają jak nowe.

Przepompowana powietrzem opona gorzej tłumi nierówności, przez co cierpi komfort jazdy i zawieszenie. Samochód staje się nerwowy na poprzecznych uskokach, łatwiej podskakuje na dziurach, a amortyzatory i elementy zawieszenia szybciej się zużywają. Ucierpi też przyczepność - na mokrej nawierzchni łatwiej o utratę kontaktu z asfaltem, a droga hamowania się wydłuża.

To jednak nie koniec problemów. Im wyższe ciśnienie, tym większe naprężenia działają na ścianki boczne opony. W razie uderzenia w krawężnik czy dziurę ryzyko uszkodzenia lub rozerwania gumy znacząco rośnie.

Skąd brać prawidłowe wartości ciśnienia?

Najlepszym źródłem informacji jest naklejka w aucie. Producenci podają na niej zazwyczaj dwie wartości: dla normalnego obciążenia oraz dla pełnego załadunku lub jazdy z wyższą prędkością autostradową. W nowoczesnych samochodach pomaga także system TPMS, który mierzy ciśnienie w każdym kole i informuje o spadkach.

Oczywiście są sytuacje, w których od zalecanych wartości można nieco odejść. Przy ciągnięciu ciężkiej przyczepy producenci czasem dopuszczają lekkie podniesienie ciśnienia w tylnych kołach, a przy jeździe w lekkim terenie kierowcy świadomie je obniżają, by poprawić trakcję. To jednak wyjątki, które zawsze powinny mieścić się w granicach wyznaczonych przez producenta auta i opony.

Jak dbać o ciśnienie, by opony służyły dłużej?

Najprostsza zasada to regularne kontrole - przynajmniej raz w miesiącu i przed dłuższą podróżą. Pomiar najlepiej wykonywać "na zimno", czyli przed dłuższą jazdą, bo rozgrzana opona zawsze pokaże nieco wyższe wartości. Jeśli wymieniamy opony w serwisie, trzeba poprosić mechanika, by ustawił ciśnienie zgodnie z naklejką w aucie.

Dobrze dobrane ciśnienie to nie tylko mniejsze zużycie bieżnika, ale też stabilniejsze prowadzenie, krótsza droga hamowania i niższe spalanie.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL