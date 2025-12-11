W skrócie Ceny kluczowego surowca do produkcji baterii, wodorotlenku kobaltu, wzrosły o 100 proc. w wyniku restrykcyjnej polityki Demokratycznej Republiki Konga.

Rosnące ceny kobaltu mogą spowodować albo podwyżki cen samochodów elektrycznych, albo spadek ich zasięgu.

Producentom aut coraz częściej pozostaje wybór tańszych, ale mniej wydajnych baterii LFP, które stają się coraz popularniejsze na rynku chińskim.

Nad autami elektrycznymi zbierają się właśnie czarne chmury. Nie chodzi jedynie o naciski lobby motoryzacyjnego na Komisję Europejską, które domaga się przesunięcia planowanego na 2035 rok zakazu rejestracji w UE samochodów spalinowych. Tym razem powodem do zmartwień dla branży motoryzacyjnej mogą być podwyżki cen i problemy z dostępnością kluczowych dla produkcji baterii chemikaliów - kobaltu i wodorotlenku kobaltu niezbędnych przy wytwarzaniu katod do akumulatorów NMC.

Dobra wiadomość jest taka, że w skali ostatnich lat ceny akumulatorów trakcyjnych do samochodów elektrycznych szybko malały. Obecnie branżowe media przekonują, że pakiety ogniw litowo-jonowych dla samochodów bateryjnych kosztują nawet poniżej 99 dolarów za 1 kWh, a w przypadku prostszych ogniw LFP - schodzą nawet poniżej 60 dolarów za 1 kWh.

W swoim najnowszym raporcie o kondycji branży bateryjnej specjaliści z BloombergNEF przekonują, że drugi rok z rządu udało się zejść poniżej progu 100 dolarów za 1 kWh w autach z bateriami NMC. Prognozują też, że pozytywny trend spadkowy powinien się również utrzymać w kolejnych latach, głównie za sprawą silnej wewnętrznej konkurencji w Chinach.

Kobalt nowym problemem elektryków? Władze Konga uszczelniają rynek

Najnowsze doniesienia Reutersa burzą jednak pozytywny obraz płynący z raportu BloombergNEF. Informatorzy agencji twierdzą, że popyt na wodorotlenek kobaltu - niezbędny w procesie produkcji baterii li-on (NMC) spada. Co ciekawe nie wynika to jedynie z mniejszego zapotrzebowania na pakiety akumulatorów do aut elektrycznych, ale raczej skokowych podwyżek i zaporowych cen surowców.

Już w lutym rząd Demokratycznej Republiki Konga wprowadził zakaz eksportu kobaltu, bo ceny kluczowego dla elektromobilności surowca spadły do najniższego poziomu od 9 lat. W październiku, gdy ceny unormowały się na dużo wyższym poziomie niż w początku roku, wprowadzono limity eksportowe, by zapobiegać nadpodaży obniżającej ceny.

Polityka władz Kongo przynosi oczekiwane dla kraju korzyści. Jeszcze w lutym tona kobaltu na światowych rynkach kosztowała około 22 tys. dolarów. W ostatnich tygodniach ceny dochodziły nawet do 52 900 dolarów.

Analitycy z grupy inwestycyjnej Macquarie szacują, że tegoroczna polityka władz Konga spowodowała sztuczne ograniczenie podaży kobaltu o około 160-170 tys. ton. Już samo ustanowienie kontyngentów krzyżuje szyki producentom samochodów. Nie tylko wpływa na łańcuchy dostaw surowca, wraz z limitami pojawiają się też nowe opłaty licencyjne, certyfikaty i audyty.

Chiny stawiają na LFP. Nowe baterie liderem rynku

Jak ostrzega Kwasi Ampofo, analityk ds. metali i górnictwa w BloombergNEF, polityka władz Konga pozwala prognozować niedobory kobaltu, co może mieć duży wpływ na producentów aut.

Luka w dostawach może zmusić globalnych graczy do ponownego przemyślenia planów produkcyjnych, inwestowania w alternatywne technologie produkcji akumulatorów (np. LFP) lub przyspieszyć działania związanych z recyklingiem baterii.

Oznacza to, że podwyżki cen samochodów elektrycznych to tylko jeden z możliwych scenariuszy. Innym jest szybsze tempo upowszechniania się tańszych i mniej wydajnych, ale też bezpieczniejszych ogniw LFP, co w ostatnich miesiącach szczególnie mocno widać po największym światowym rynku aut elektrycznych - w Chinach.

Już w ostatnim kwartale 2024 roku udział ogniw LFP w ogóle rejestracji nowych samochodów elektrycznych w Chinach sięgnął 64 proc. Najnowsze dane z bieżącego roku mówią już o ponad 80 proc. udziału LFP.

Koniec żartów o pożarach elektryków. Największe zalety i wady LFP

Paradoksalnie, mocny zwrot w stronę tańszych baterii LPF (litowo-żelazowo-fosforanowe) może przysporzyć samochodom elektrycznym nowych zwolenników. W przeciwieństwie do ogniw NMC (litowo-niklowo-manganowo-kobaltowebate), są one nie tylko zauważalnie tańsze, ale też dużo odporniejsze na zjawisko tzw. "ucieczki termicznej" mogące skutkować pożarem lub eksplozją. Baterie LFP uchodzą za praktycznie niepalne i na tle NMC oferują z reguły dużo wyższą trwałość.

Minusem jest niestety mniejsza pojemność i zdecydowanie gorsze wydajność (np. moce ładowania) w niższych temperaturach.

