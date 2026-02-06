Spis treści: Jak zmieniło się MG4? Co to za auto MG4 Urban? Ile kosztuje MG4 Urban?

MG4 to jeden z pierwszych stosunkowo niedrogich chińskich samochodów elektrycznych dostępnych w Europie. Trafił do sprzedaży w 2022 roku. Według danych firmy analitycznej Dataforce, na które powołuje się portal Automotive News Europe, sprzedaż na Starym Kontynencie spadła w zeszłym roku aż o 48 proc. Nie bez znaczenia ma tutaj rosnąca konkurencja, także firm z Państwa Środka, oraz wejście w życie unijnych ceł na pojazdy elektryczne z Chin.

Jak zmieniło się MG4?

W związku z tym MG, by walczyć o klientów poszukujących samochodów zasilanych prądem plasujących się na stosunkowo niewysokim pułapie cenowym, zdecydowało się na zmodyfikowanie swojej oferty modelowej. W związku z tym marka zaprezentowała zmodyfikowane MG4. Jak dotąd udostępniono jedynie jedno zdjęcie, z którego można wywnioskować, że stylistycznie nie zaszły wielkie zmiany. Producent podkreśla jednak, że auto zostało poprawione technologicznie. Ponadto ulepszono jakość wnętrza i wyposażono model w większy zasięg.

Na tym się jednak nie kończy, ponieważ oprócz tego na europejski rynek (właściwie póki co wiadomo tylko o rynku brytyjskim) marka wprowadza również nowe auto, MG4 Urban. Jego atutem ma być przede wszystkim przystępna cena. Niestety producent bardzo oszczędnie gospodaruje informacjami na temat tego modelu.

Co to za auto MG4 Urban?

Z informacji, do których dotarł portal Automotive News Europe wynika jednak, że Urban zbudowany został na nowej platformie i oferuje napęd na przednie koła ("zwykłe" MG4 ma napęd na tył). Co więcej Urban jest nieco dłuższy - ma blisko 4,4 m długości z kolei MG4 mierzy niemal 4,3 m.

W podstawowym wariancie MG4 Urban korzysta z akumulatora o pojemności 43 kWh, co zapewniać ma zasięg do 323 km. Dodatkowo dostępna będzie wersja z większym akumulatorem o pojemności 54 kWh pozwalającej na przejechanie do 415 km na jednym ładowaniu. MG4 Urban będzie pozycjonowany jako najtańszy samochód elektryczny marki w Europie.

Co ciekawe, bazując na wyglądzie i szczątkowych danych technicznych można wywnioskować, że MG4 Urban to "właściwe" MG4 dostępne obecnie w Chinach. Auto zastąpił dotychczasowy model 4 w 2025 roku. W Państwie Środka samochód ten dostępny jest jednak tylko z akumulatorem o pojemności 43 kWh.

Ile kosztuje MG4 Urban?

Obecnie znamy tylko ceny MG4 Urban na rynek brytyjski. Za standardową specyfikację trzeba zapłacić 23 495 funtów, czyli w przeliczeniu ok. 114 tys. zł. Dla porównania zmodernizowane MG4 na rynek brytyjski startuje od 29 995 funtów, czyli ok. 145 tys. zł.

197 KM i 7 lat gwarancji za 98 tys. zł. Sprawdzany nowe MG ZS hybryd+ INTERIA.PL