GAC - co to za marka?

Do 2028 roku GAC chce oferować swoje auta na większej części Starego Kontynentu, do Polski pierwsze auta przyjadą w III kwartale 2025 roku.

Aion Y Plus to tani, rodzinny minivan

Auto ma typowo azjatycką, oryginalną stylizację. Jego nadwozie mierzy nieco ponad 4,5 m długości, litowo-jonowy zestaw akumulatorów może zgromadzić 63,2 kWh energii elektrycznej, co ma przełożyć się na zasięg do 430 km (WLTP). Silnik generuje 204 KM.

Stylizacja nadwozia Aion Y plus nie przypomina typowego, generycznie wyglądajacego auta z Chin. Dbają o to projektanci pracujący w Mediolanie Szymon Piaskowski INTERIA.PL

W modelu Aion Y Plus będzie można na przykład położyć przednie siedzenia na płasko, by we wnętrzu urządzić sypialnię. Spodziewana cena tego auta to około 130-140 tys. zł.