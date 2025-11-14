DR Automobiles wchodzi do Polski. 11 nowych modeli i ceny od 85 tys. zł
Marka DR Automobiles jest dobrze znana fanom motoryzacji, którzy często odwiedzają Włochy. To stosunkowo młody producent, którego europejskie modele powstają na bazie konstrukcji chińskich marek, takich jak Chery, JAC i BAIC. Po debiucie w Hiszpanii, firma wkrótce pojawi się także w Polsce - oficjalna prezentacja odbędzie się na targach Warsaw Motor Show, a sprzedaż rozpocznie się w pierwszym kwartale 2026 roku.
W skrócie
- DR Automobiles, włoska marka oparta na chińskich technologiach, debiutuje w Polsce.
- Firma zaprezentuje pełną gamę modeli podczas Warsaw Motor Show, a sprzedaż ruszy na początku 2026 roku.
- Każdy silnik benzynowy może być wyposażony w LPG, a ceny aut zaczynają się od 85 tys. zł.
DR Automobiles to młoda, lecz szybko rozwijająca się włoska marka, która w krótkim czasie zdobyła popularność wśród włoskich klientów. Firma, założona w 2006 roku przez Massimo Di Risio, od początku obrała nietypową strategię - zamiast budować samochody od podstaw, postawiła na współpracę z chińskimi producentami.
Samochody DR Automobiles powstają w systemie SKD, czyli montażu dużych gotowych podzespołów dostarczanych z Chin. W efekcie modele marki bazują na konstrukcjach Chery, JAC czy BAIC, ale są dostosowane do europejskich norm i oczekiwań lokalnych rynków.
DR Automobiles wchodzi do Polski. Kilka modeli już znamy
Jak poinformowało przedstawicielstwo marki, po debiucie w Hiszpanii i udziale w targach Praga Automobile Festival, DR International pojawi się również w Polsce. Na targach Warsaw Motor Show firma zaprezentuje pełną gamę swoich modeli, które trafią do sprzedaży w Polsce już w pierwszym kwartale 2026 roku. W skład portfolio grupy DR wchodzi obecnie sześć marek, z czego pięć - DR, Evo, Sportequipe, ICH-X i Tiger - będzie dostępnych w naszym kraju.
Bardzo się cieszę, że wracam do Polski, aby rozwijać ten projekt. Szeroka gama SUV-ów, samochodów terenowych i pick-upów grupy idealnie odpowiada potrzebom polskich klientów. Włoski styl, nowoczesna technologia, maksymalne bezpieczeństwo i bogate wyposażenie to nasze atuty
Co jednak ciekawe, niektóre z dostępnych modeli marki DR zadebiutowały już na polskim rynku w swojej oryginalnej formie. Przykładem może być ICH-X K3, którego pierwowzorem jest dostępny od niedawna w Polsce Jetour T2. Również Tiger Eight odpowiada sprzedawanemu w Polsce BAIC Beijing 7.
Każdy silnik benzynowy może zostać wyposażony w LPG
Przedstawiciele DR Automobiles podkreślają jednak, że wszystkie oferowane przez nich samochody charakteryzują się konkurencyjną ceną i pełną europejską homologacją. Dodatkowo każdy silnik benzynowy może zostać wyposażony w instalację LPG. Gwarancja obejmuje wszystkie modele i wynosi pięć lat lub 100 tys. km, a pojazdy są objęte również ubezpieczeniem assistance.
Ceny modeli wahają się od 85 tys. zł do 234 tys. zł
O jakich zatem cenach mowa? Koszt poszczególnych modeli DR Automobiles waha się od 85 tys. zł za kompaktowego crossovera Evo Cuatro, wyposażonego w silnik benzynowy 1.5, aż po 234 tys. zł w przypadku terenowego modelu ICH-X K2 z 2 litrowym silnikiem Diesla pod maską. Łącznie na polski rynek trafi aż 11 modeli producenta.