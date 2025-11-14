W skrócie DR Automobiles, włoska marka oparta na chińskich technologiach, debiutuje w Polsce.

Firma zaprezentuje pełną gamę modeli podczas Warsaw Motor Show, a sprzedaż ruszy na początku 2026 roku.

Każdy silnik benzynowy może być wyposażony w LPG, a ceny aut zaczynają się od 85 tys. zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

DR Automobiles to młoda, lecz szybko rozwijająca się włoska marka, która w krótkim czasie zdobyła popularność wśród włoskich klientów. Firma, założona w 2006 roku przez Massimo Di Risio, od początku obrała nietypową strategię - zamiast budować samochody od podstaw, postawiła na współpracę z chińskimi producentami.

Samochody DR Automobiles powstają w systemie SKD, czyli montażu dużych gotowych podzespołów dostarczanych z Chin. W efekcie modele marki bazują na konstrukcjach Chery, JAC czy BAIC, ale są dostosowane do europejskich norm i oczekiwań lokalnych rynków.

DR Automobiles wchodzi do Polski. Kilka modeli już znamy

Jak poinformowało przedstawicielstwo marki, po debiucie w Hiszpanii i udziale w targach Praga Automobile Festival, DR International pojawi się również w Polsce. Na targach Warsaw Motor Show firma zaprezentuje pełną gamę swoich modeli, które trafią do sprzedaży w Polsce już w pierwszym kwartale 2026 roku. W skład portfolio grupy DR wchodzi obecnie sześć marek, z czego pięć - DR, Evo, Sportequipe, ICH-X i Tiger - będzie dostępnych w naszym kraju.

Bardzo się cieszę, że wracam do Polski, aby rozwijać ten projekt. Szeroka gama SUV-ów, samochodów terenowych i pick-upów grupy idealnie odpowiada potrzebom polskich klientów. Włoski styl, nowoczesna technologia, maksymalne bezpieczeństwo i bogate wyposażenie to nasze atuty

Co jednak ciekawe, niektóre z dostępnych modeli marki DR zadebiutowały już na polskim rynku w swojej oryginalnej formie. Przykładem może być ICH-X K3, którego pierwowzorem jest dostępny od niedawna w Polsce Jetour T2. Również Tiger Eight odpowiada sprzedawanemu w Polsce BAIC Beijing 7.

Evo Cuatro to odpowiednik Chery Tiggo 4. Jest jednak dużo tańszy materiały prasowe

Każdy silnik benzynowy może zostać wyposażony w LPG

Przedstawiciele DR Automobiles podkreślają jednak, że wszystkie oferowane przez nich samochody charakteryzują się konkurencyjną ceną i pełną europejską homologacją. Dodatkowo każdy silnik benzynowy może zostać wyposażony w instalację LPG. Gwarancja obejmuje wszystkie modele i wynosi pięć lat lub 100 tys. km, a pojazdy są objęte również ubezpieczeniem assistance.

Ceny modeli wahają się od 85 tys. zł do 234 tys. zł

O jakich zatem cenach mowa? Koszt poszczególnych modeli DR Automobiles waha się od 85 tys. zł za kompaktowego crossovera Evo Cuatro, wyposażonego w silnik benzynowy 1.5, aż po 234 tys. zł w przypadku terenowego modelu ICH-X K2 z 2 litrowym silnikiem Diesla pod maską. Łącznie na polski rynek trafi aż 11 modeli producenta.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL