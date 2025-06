Obecnie raczej ciężko o miejsca w miastach, w których nie dałoby się spotkać hulajnóg elektrycznych. Stojąca za używaniem tych urządzeń wygoda doprowadziła do sytuacji, w której niektóre miejsca stają się wręcz oblężone przez osoby poruszające się na takich urządzeniach, co stwarza obawy pieszych o bezpieczeństwo.

Nie pomaga fakt, że sporo użytkowników hulajnóg nie stosuje się do obowiązującego prawa.

Co to jest hulajnoga elektryczna?

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności hulajnóg elektrycznych na listach najlepszych prezentów pierwszokomunijnych. To powoduje, że pojazdy te stają się wygodnym środkiem transportu również dla dzieci, które często nie mają wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Tymczasem one dokładnie określają, kto i gdzie może poruszać się na hulajnodze elektrycznej. Definiują nawet samą hulajnogę elektryczną.

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego, znajdującego się na tym pojeździe.

Pojazdy nie spełniające tej definicji, mogą być włączone do innej kategorii. W przeszłości zdarzały się przypadki, że policja zatrzymywała osoby poruszające się na hulajnogach z siodełkami, co automatycznie wyłączało te urządzenia z definicji hulajnogi elektrycznej, klasyfikując je jako motorowery lub inne urządzenia. Powodowało to komplikacje w zakresie ustalenia uprawnień do kierowania takimi pojazdami.

Kto może jeździć na hulajnogach elektrycznych?

Warto podkreślić, że aby móc legalnie poruszać się na hulajnodze po drogach publicznych, należy mieć ukończonych co najmniej 10 lat. Dzieci poniżej tego wieku mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi wyłącznie po strefie zamieszkania pod okiem dorosłej osoby. Ich ruch poza strefą zamieszkania na hulajnodze elektrycznej jest niedozwolony.

Osoby w przedziale wiekowym od 10 do 18 lat mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej poza strefą zamieszkania. Muszą jednak posiadać uprawnienia wymagane do kierowania rowerem (kartę rowerową) lub prawo jazdy w kategorii AM, A1, B1 lub T.

Jego posiadanie świadczy o znajomości zasad ruchu drogowego, co w tym przypadku jest bardzo istotne. Co ważne, osoby powyżej 18 roku życia, nie muszą mieć żadnych uprawnień, by móc przemieszczać się na hulajnodze elektrycznej.

Gdzie można poruszać się hulajnogą elektryczną?

Osoby poruszające się na hulajnodze elektrycznej nie mogą korzystać z niemal dowolnej drogi, jak rowerzyści. W mniejszych miejscowościach, gdzie infrastruktura jest mniej rozbudowana, jest to szczególnym ograniczeniem. Prawo w pierwszej kolejności zezwala na jazdę hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej z maksymalną prędkością do 20 km/h. Jeśli w pobliżu nie ma infrastruktury rowerowej, osoba poruszająca się na hulajnodze, może warunkowo skorzystać z drogi pod warunkiem, że ograniczono na niej prędkość do 30 km/h. W tym przypadku również należy zachować maksymalną prędkość do 20 km/h.

Ostateczną opcją, którą może wybrać jadący hulajnogą jest chodnik, lecz korzystanie z niego dozwolone jest dopiero, gdy w pobliżu nie ma ani ścieżki rowerowej, ani drogi z ograniczeniem do 30 km/h. Kierujący hulajnogą, poruszający się po chodniku, musi zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do pieszych.

Pierwszy zakaz poruszania się hulajnogami w Polsce

Tak niewiele wystarczy, by bezpiecznie poruszać się hulajnogą po mieście, a mimo to nie brakuje incydentów zagrażających bezpieczeństwu pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie newralgicznymi punktami okazują się zatłoczone przestrzenie miejskie, w których czara goryczy już się przelała. Mowa tutaj o Placu Przyjaciół Sopotu w Sopocie oraz o sopockim molo, gdzie od 1 maja do 30 września, obowiązuje zakaz poruszania się rowerami i hulajnogami elektrycznymi.

Miejskie służby odnotowały w tych miejscach przypadki potrąceń przez rowerzystów. Komendant Straży Miejskiej w Sopocie, w rozmowie z Forsalem zauważa, że takie zdarzenia mogą skończyć się tragicznie. Zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie, że rowery i hulajnogi elektryczne ważą znacznie więcej od swoich tradycyjnych odpowiedników. Dodając do tego wagę użytkowników, nietrudno wyobrazić sobie tragiczne zakończenie.

Obecnie Sopot jest jedynym polskim miastem, które ograniczyło możliwość poruszania się hulajnogami elektrycznymi w niektórych obszarach. Biorąc jednak pod uwagę powtarzające się incydenty z udziałem hulajnóg elektrycznych możliwe, że niebawem inne duże miasta pójdą za jego przykładem.

Obecnie sopocka Straż Miejska dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać łamaniu zakazów. Codziennie prowadzi kontrole w różnych, mało przewidywalnych miejscach. Za złamanie zakazu ruchu grozi mandat nawet do 5 tys. złotych.

