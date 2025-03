Obowiązujące w Polsce przepisy jasno stanowią, że każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC. Nie jest to jednak skok na portfele kierowców, a formalność będąca realną ochroną w zdarzeniach drogowych i wypadkach. Spore problemy zaczynają się w momencie, gdy dochodzi nawet do niewielkiej przerwy w ciągłości obowiązkowej polisy OC.

4670 zł od 4 do 14 dni,

1870 zł za opóźnienie do 3 dni,

Najczęściej o braku OC zmotoryzowani dowiadują się w momencie nałożenia kary przez UFG. Niestety w wielu przypadkach brak ciągłości nie jest spowodowany zapominalstwem, a może wynikać z choroby lub śmierci właściciela pojazdu i nieznajomości przepisów przed spadkobiercę. Bardzo często jest w tym spory udział sprzedającego, który nie informuje kupującego o wygaśnięciu polisy lub dochodzi do błędu systemowego po stronie ubezpieczyciela. Bez względu na okoliczności w każdym z tych przypadków kara będzie taka sama.

Dotychczas Sądy Administracyjne I Instancji odmawiały zajmowania się sprawami kar nakładanych przez UFG twierdząc, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie jest organem administracji publicznej, i co za tym idzie, nie wydaje rozstrzygnięć zaskarżalnych dla sądu administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że „takie stanowisko jest nieprawidłowe i prowadzi do pozbawienia obywateli prawa do zaskarżania rozstrzygnięć nakładających na nich sankcje pieniężne”.