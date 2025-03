Choć pod koniec marca ceny paliw na stacjach nadal mogą spadać, analitycy e-petrol.pl przewidują, że ten trend dobiega końca. Spadkom cen w detalu nie sprzyja sytuacja na globalnym rynku ropy oraz wahania kursu złotego wobec dolara. Dodatkowo, operatorzy stacji paliw podnoszą swoje marże, co również wpływa na ceny przy dystrybutorach. Kierowcy zatem powinni szykować się na podwyżki.

ON: 5,99 - 6,11 zł/l,

Dane z mijającego tygodnia pokazują, że średnia cena benzyny 95 spadła o 1 grosz do 5,98 zł/l, a oleju napędowego o 5 groszy, osiągając poziom 6,12 zł/l. Autogaz natomiast staniał o 2 grosze, osiągając średnią cenę 3,15 zł/l.

To koniec taniego tankowania

Analitycy podkreślają, że pojawiło się „ryzyko końca obniżek”, na co wpływ ma przede wszystkim drożejąca ropa Brent, której cena za baryłkę utrzymuje się powyżej 70 dol. Dodatkowo w ostatnich dniach zauważalne jest osłabienie złotówki wobec amerykańskiego dolara, co zwiększa koszty importu paliw.

Analitycy e-petrol.pl dodają, że benzyna bezołowiowa 95 jest przez krajowych producentów wyceniana dzisiaj średnio na 4546,20 zł/m3. To wzrost o 63 zł w porównaniu do ubiegłego piątku. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 40,80 zł i kosztuje aktualnie w rafineriach 4705,60 zł/m3.

Nowe sankcje i ograniczenie wydobycia - co dalej z cenami ropy?

Na sytuację na rynku ropy mogą wpłynąć także nowe sankcje gospodarcze. Biały Dom zapowiedział kolejną rundę restrykcji wobec Iranu. To już czwarta fala sankcji od lutego, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział politykę „maksymalnej presji” na Teheran.

Dodatkowo, osiem państw naftowych, w tym Arabia Saudyjska, Rosja i Kazachstan, zobowiązało się do redukcji wydobycia o 4,2 mln baryłek dziennie do czerwca 2026 r. Rosja zmniejszy produkcję o 25 tys. baryłek dziennie w marcu, 51 tys. w kwietniu, a od września 2025 r. redukcja wzrośnie do 173 tys. baryłek dziennie.