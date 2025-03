Audi to kolejny producent, który zaczyna wątpić w swoje ambitne cele dotyczące elektryfikacji. W 2021 r. niemiecki producent ogłosił plan całkowitego przejścia na napęd elektryczny do 2032 r. i jednocześnie poinformował, że ostatni nowy model ze spalinową jednostką pojawi się w 2026 r.

2032 rok to data, którą wcześniej komunikowaliśmy. Jednak, biorąc pod uwagę opóźnienia w transformacji w kierunku elektromobilności, musimy ponownie ocenić ten termin

Oczywiście jest w tym sporo prawdy, ale nie każda marka ma takie problemy. BMW, największy konkurent Audi, zaliczył wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych o 11,6 proc (368 475 sztuk). Co ciekawe, producent z Bawarii sprzedał więcej pojazdów elektrycznych niż Audi i Mercedes łącznie.

Diesle zostaną. Silniki TDI zostaną dostosowane do normy Euro 7

Audi nie rezygnuje jeszcze z silników wysokoprężnych. Marka dostosowała jednostki TDI do nadchodzących norm Euro 7, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to ich ostatnia modernizacja. Przyszłe inwestycje w diesle są mało prawdopodobne ze względu na spadający popyt. W 2024 r. w Europie (UE+EFTA+Wielka Brytania) samochody z silnikami wysokoprężnymi stanowiły już tylko 10,4% sprzedanych egzemplarzy.