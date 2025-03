Ministerstwo infrastruktury na początku marca zapowiedziało zmianę w przepisach, która „odwróci ciężar dowodu”. Chodzi o to, żeby odpowiedzialnością za wykroczenie „z automatu” obciążać właściciela pojazdu, a on potem miałby udowodnić swoją niewinność. Uchroniłoby go wyłącznie wskazanie faktycznego sprawcy, na którego organ kontrolny byłby w stanie nałożyć mandat.

Co to jest „czarna lista pojazdów”?

Niestety, w wyjaśnieniu min. Bukowca jest póki co sporo luk. Po pierwsze trudno sobie wyobrazić, by właściciel pojazdu był w stanie wpłynąć na skuteczność nałożenia kary przez organ na inną osobę. Po drugie dziwi pomysł konieczności fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy od dawna nie mamy obowiązku poruszać się z takimi dokumentami. Zaskakujący jest też pomysł konieczności odholowania w pełni sprawnego pojazdu na parking. Poza tym, w sytuacji, gdy w ciągu 90 dni właściciel miałby dostawać mandat za niewskazanie sprawcy, skąd potrzeba umieszczania pojazdu dodatkowo na "czarnej liście"?

Dodał natomiast, że liczy na samorządy, które będą finansować zakup fotoradarów, by zwiększyć ich liczbę w Polsce do unijnego poziomu. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze zapewnienia, że rząd nie ma planów, by fotoradary wróciły pod kuratelę samorządów, trudno oczekiwać, by nagle władze samorządowe zintensyfikowały swoje działania w tej materii, przekazując potem sprzęt w ręce ITD.