Podczas niedawnych obrad sejmowej komisji infrastruktury przedstawiciele MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili analizę najpoważniejszych wykroczeń obniżających poziom bezpieczeństwa na drogach. Reprezentanci obu ministerstw szczególną uwagę zwrócili na problem nieustępowania pierwszeństwa pieszym - dotyczy to zarówno kierowców samochodów, jak również rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Najbardziej kontrowersyjną propozycją okazało się jednak znaczące obniżenie progu prędkości, za który grozi najwyższy mandat. Obecnie maksymalna kara w wysokości 2,5 tys. zł (a w przypadku recydywy aż 5 tys. zł) nakładana jest na kierowców przekraczających dozwolony limit o 71 km/h lub więcej. Proponowane zmiany zakładają obniżenie tego progu do 51 km/h, co oznaczałoby drastyczne zaostrzenie konsekwencji dla kierowców przekraczających prędkość.

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP inspektor Robert Koźlak w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że nie chodzi o samo zwiększanie wpływów do budżetu, ale o skuteczne narzędzie prewencyjne.

Celem nie jest nakładanie wyższych kar, lecz wprowadzenie takich sankcji, które będą wystarczająco dotkliwe, by skutecznie zniechęcić kierowców do niebezpiecznej jazdy

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń - nadmierna prędkość pozostaje drugą najczęstszą przyczyną wypadków w naszym kraju. Co niepokojące, liczba wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o ponad 51 km/h systematycznie rośnie. W minionym roku funkcjonariusze wystawili blisko 35 tys. takich mandatów, co stanowi wzrost o prawie 3 tys. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Dyrektorka Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Agata Furgała zaznaczyła, że ministerstwo nie dąży do wprowadzania horrendalnie wysokich kar, a jedynie do racjonalnego dostosowania ich wysokości do obecnych realiów ekonomicznych i społecznych. Resort analizuje również kwestię podwyższenia mandatów za nieprawidłowe parkowanie, które w wielu przypadkach stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu.