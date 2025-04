Technologia ładowania indukcyjnego opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Od lat tym sposobem możemy ładować telefony, również w samochodach bo od pewnego czasu producenci proponują takie ładowarki do telefonów jako element wyposażenia.

Ładowanie indukcyjne ma kilka przewag nad tradycyjnym rozwiązaniem. Nie chodzi tylko o brak konieczności podłączania specjalnej wtyczki do ładowarki, a o możliwość stworzenia zelektryfikowanych dróg, na których pojazdy będą mogły ładować baterie w czasie jazdy. Nad trasą-ładowarką pracują właśnie Szwedzi, którzy e-autostradę o długości 21 km chcą oddać do użytku do końca bieżącego roku.