Renault Megane Grandcoupe to ostatni spalinowy reprezentant popularnego francuskiego kompaktu. Do tej pory auto oferowane było polskim nabywcom wyłącznie z benzynowym silnikiem 1.3 TCe o mocy 140 KM i ręczną skrzynią biegów. Teraz, do oferty triumfalnie wraca wysokoprężny 1.5 dCi o mocy 115 KM.