Choć Espace wciąż wyglądało świeżo, Renault zdecydowało się na lifting swojego największego SUV-a. Espace po liftingu z przodu wygląda teraz jak Renault Rafale - jeden z najładniejszych modeli marki od lat i jeden z najatrakcyjniej stylizowanych SUV-ów dostępnych obecnie na rynku.

Choć to "zaledwie" lifting, w Espace nowa jest ponad jedna trzecia elementów nadwozia. Zmienił się cały przód, pokrywa silnika, klapa bagażnika, światła itp. Z przodu dominują teraz reflektory LED Adaptive Vision, opcjonalnie wymieniane na matrycowe reflektory LED Matrix Vision.

Reflektory matrycowe nowego Renault Espace wycinają poszczególne segmenty snopu światła materiały prasowe

Światła tylne, tak jak w Rafale, mają przyciemnione klosze, które nabierają czerwonej barwy dopiero po włączeniu.

Specyficznie zaprojektowano też niektóre elementy stylistyczne. W wersji Techno pojawił się grill wykończony w szarym, metalicznym kolorze. W wersjach Esprit Alpine i Iconic jest on wykończony błyszczącą czernią.

Tylne światła robią się czerwone dopiero po włączeniu. Mają szare klosze materiały prasowe

Nowe Renault Espace - przestrzeń w kabinie

Nowe Renault Espace, oparte na modułowej platformie CMF-CD zaprojektowanej z myślą o modelach klasy premium, co przekłada się na przestronność wnętrza. Przy długości nadwozia wynoszącej 4,74 metra, kabina do trzeciego rzędu siedzeń mierzy aż 2,78 metra.

Drugi rząd oferuje przesuwaną kanapę (zakres 22 cm), której oparcie można ustawić w czterech pozycjach: 25, 27, 29 i 31 stopni. Pasażerowie mają do dyspozycji nawet 321 mm miejsca na nogi, a ergonomiczne ułożenie ciała sprzyja komfortowym podróżom na długich trasach.

Trzeci rząd (dostępny w wersji 7-osobowej) to dwa niezależne, chowane w podłodze bagażnika fotele. Użytkownicy mają tu 128 mm przestrzeni na wysokości kolan, a ułatwione wsiadanie zapewnia system "Easy Access" - przesuwający siedzenia drugiego rzędu o 26 cm i zmieniający kąt ich oparcia. Każde miejsce wyposażono w trzypunktowy pas bezpieczeństwa z napinaczem, indywidualne oświetlenie dotykowe oraz port USB-C.

W przestronnym wnętrzu podróżować może nawet 7 osób materiały prasowe

Bagażnik? Wersja 5-osobowa oferuje od 692 aż do 2224 litrów pojemności - w zależności od ustawienia siedzeń. W konfiguracji 7-miejscowej przedział bagażowy mieści od 520 do 2054 litrów, a przy rozłożonym trzecim rzędzie - 212 litrów. Dostęp do przestrzeni ładunkowej ułatwia standardowo montowana elektryczna klapa bagażnika.

Co się zmieniło w Renault Espace po liftingu?

Na liście zmian wymienione są m.in. nowe tapicerki. W najwyższym poziomie wyposażenia dostępne są obecnie dwa kolory tapicerki z ulepszonej tkaniny: nowy kolor czarny Titanium i jasnoszary piaskowy Light Sand Grey. Nowe przednie fotele lepiej obejmujące ciało człowieka zapewniają lepsze podparcie boczne i barków. W wersji Techno tapicerka Egee przygotowana jest w 98 proc. z materiałów z recyklingu.

Jasne wnętrze wygląda znakomicie, ale może być trudne w utrzymaniu czystości materiały prasowe

Wnętrze zyskało szklany dach Solarbay o regulowanej przezroczystości. Ma on niemal 2 metry kwadratowe powierzchni. Dach Solarbay, dzięki zastosowaniu w nim szkła wielowarstwowego, zapewnia lepszą izolację cieplną w porównaniu ze zwykłym szklanym dachem i ogranicza do minimum efekt cieplarniany oraz "efekt zmrożenia" we wnętrzu pojazdu. Tryb nieprzezroczysty uruchamia się po opuszczeniu pojazdu i pozostaje aktywny do następnego uruchomienia pojazdu, gdy przywracana jest pozycja początkowa.

Renault Espace - silnik i osiągi

Renault nie wprowadziło zmian w kwestii jednostek napędowych. Auto wciąż napędza 200-konny napęd hybrydowy składający się z silnika benzynowego 1,2 l o mocy 130 KM oraz dwóch silników elektrycznych. Główny ma moc 70 KM i jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2 kWh. Dodatkowy pełni funkcję rozrusznika wysokonapięciowego i ma 25 KM. Odpowiada on za rozruch silnika i zmianę biegów wielotrybowego automatu. Auto rozpędza się do 100 km/h w 8,8 sekundy, a od 80 do 120 km/h przyspiesza w 6 sekund. Renault podaje, że średnie zużycie paliwa nowego Espace to 4,8 l/100 km.

Espace zaskakuje zużyciem paliwa. Hybrydowy układ napędowy pozwala na obniżenie go do 4,8 l/100 km materiały prasowe

Ile kosztuje Renault Espace po lifingu?

Polski importer jeszcze nie wprowadził nowego modelu do cennika. Nie ma pewności, że auto podrożeje, a jeśli tak - to pewnie nieznacznie. Dziś Renault Espace sprzedawane w salonach kosztuje 183 900 zł za wersję z pięcioma miejscami i co najmniej 192 900 zł za wariant siedmiomiejscowy.

