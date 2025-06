Na sprzedaż wystawiono fabrycznie nowego Poloneza wersji C, który przez 42 lata przejechał jedynie 111 km.

Polscy kierowcy czują swoiste przywiązanie i nostalgię do samochodów z PRL-u. W wielu przypadkach sentyment jest tak duży, że są w stanie zapłacić potężne kwoty za modele produkowane w FSO. Jeszcze kilkanaście lat temu wiele egzemplarzy było sprzedawanych handlarzom za grosze lub trafiało na złom, a dziś trzeba za nie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na jedną ze znanych platform sprzedażowych wystawiono na sprzedaż fabrycznie nowego Poloneza. To wersja C, która zadebiutowała jako odmiana oszczędnościowa, ponieważ została pozbawiona niemal wszystkich elementów ozdobnych, co wpłynęło wówczas na znacznie niższą cenę zakupu.