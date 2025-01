Prokuratura Krajowa przedstawiła częściowy raport dotyczący postępowań z czasu rządów Zjednoczonej Prawicy. Prezentuje on wyniki analizy pierwszych 200 spośród 600 badanych spraw. Zespół zajmujący się analizą doszedł do wniosku, że w przypadku 163 postępowań stwierdzono istotne nieprawidłowości.

Jak wskazano, były to sprawy wytypowane zarówno przez prokuratorów regionalnych, jak i zgłaszane przez obywateli oraz organizacje pozarządowe. Raport zawiera ponadto rekomendacje co do konieczności podjęcia lub wznowienia postępowań (zaznaczono, że dotyczy to tych spraw, w których istnieje taka możliwość) oraz wdrożenia odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej wobec prokuratorów.