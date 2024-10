Spis treści: 01 Wojciech Szczęsny sprzedaje samochód

Wojciech Szczęsny sprzedaje samochód

Wojciech Szczęsny znany jest ze swojego zamiłowania do aut. Bramkarz FC Barcelona widywany był w wielu różnych drogich autach. Teraz najwidoczniej piłkarz uznał, że czas rozstać się z jednym ze swoich pojazdów. Właściciela szuka Audi Q7 w wersji 45 TDI S Line, które należeć ma właśnie do byłego bramkarza reprezentacji Polski.

Zdjęcie Wystawione na sprzedaż Audi Q7 należeć ma do Wojciecha Szczęsnego. / Screen ogłoszenia z Otomoto.pl /

Z informacji przedstawionych na portalu wynika, że auto zostało wyprodukowane w 2023 roku. Samochód wyposażony jest w trzylitrową jednostkę wysokoprężną o mocy 231 KM, a jego przebieg to 38 300 km. Auto zostało wycenione na 325 tys. zł. Na wyposażeniu Q7 znajdziemy m.in.: czterostrefową klimatyzację, podgrzewanie przednich foteli i kierownicy czy 19-głośnikowy system audio Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D.

Zdjęcie Audi Q7 drugiej generacji dostępne jest na rynku od blisko 10 lat. Model przeszedł modernizację dwukrotnie - w 2019 (na zdjęciu) i 2024 roku. / materiały prasowe

Obecnie w ofercie producenta znajduje się Q7 tej samej, drugiej generacji, ale już po drugiej modernizacji. Ceny modelu startują od 344 100 zł za odmianę wyposażeniową S Line. Bazą jest ta sama trzylitrowa jednostka wysokoprężna o mocy 231 KM. Kwota jaką chce Szczęsny za swoje auto jest więc niemal równie wysoka, co za egzemplarz prosto z salonu. Trzeba jednak pamiętać, że mowa o cenie bazowej, podczas gdy dodatkowe wyposażenie auta polskiego bramkarza podniosło jego wartość do 400 tys. zł.

Jakie samochody ma Wojciech Szczęsny?

Szczęsny trzyma w garażu wiele drogich samochodów. Na zgrupowania reprezentacji bramkarz przyjeżdżał np. Rolls-Royce’m Cullinanem Black Badge, który bywa określany mianem "najdroższego SUV-a świata". Piłkarz FC Barcelona jeździł również Bentleyem Bentayga, Mercedesem AMG G 63, Porsche 911 czy Audi R8 Spider.

Wojciech Szczęsny gra w Barcelonie. Dostał auto służbowe

Z racji, że gra w barcelońskim klubie, ma również do swojej dyspozycji samochód służbowy. Partnerem FC Barcelona jest od 2019 roku Cupra. W 2024 roku zdecydowano się na przedłużenie współpracy do 2029 roku. Oznacza to, że zawodnicy Barcelony ciągle będą korzystać z samochodów znajdujących się w ofercie hiszpańskiego producenta. W sierpniu ogłoszono natomiast, ze oficjalnym autem klubu został elektryczny SUV Tavascan. Samochód dostępny jest w dwóch wariantach mocy - 286 KM i 340 KM. W Polsce ceny Tavascana startują od 238 800 zł.