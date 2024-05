Wielka czystka w CEPiK-u. Kierowcy unikną kar za brak OC

Wydziały komunikacji, wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, szykują się do zaplanowanego na 10 czerwca wielkiego sprzątania w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jak ustaliła Interia, z CEPiK-u "wykreślonych" zostanie przeszło 7,1 mln samochodów. Większość z nich to tzw. martwe dusze, które istnieją dziś wyłącznie na papierze, wypaczając obraz statystycznego polskiego samochodu. Poszczególne urzędy zaczęły już publikować listy pojazdów przeznaczonych do "skasowania". Co, jeśli twój samochód znajdzie się na takiej liście?

Zdjęcie 10 czerwca martwe dusze znikną z CEPiKu. Urzędy już publikują listy aut do wykreślenia / WOJCIECH STROZYK/REPORTER/WOJCIECH STROZYK/REPORTER / Agencja SE/East News