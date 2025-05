W 2017 r. zadebiutował model A110 będący wierny tradycjom francuskiej marki - to nieduże i zwinne coupé, które wyraźnie nawiązuje do swojego protoplasty z lat 60. ubiegłego wieku. W ten sposób Francuzi chcieli udowodnić światu, że wciąż potrafią tworzyć rasowe samochody sportowe. Problem w tym, że grono potencjalnych nabywców okazało się bardzo wąskie. Ceny A110 zaczynały się od niespełna 300 tys. zł, a mówimy przecież o dwuosobowym coupé. Konieczne było więc rozszerzenie oferty i stworzenie nowego modelu, który trafi do szerszego grona odbiorców. To trudne zadanie ma wypełnić rasowy hot hatch A290, do którego wkrótce dołączy również crossover A390.