Totalna blokada w centrum Krakowa. Most Grunwaldzki wyłączony z ruchu

Już od soboty, 10 maja, Kraków czeka prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Most Grunwaldzki – jedna z głównych arterii łączących Podgórze z centrum – zostanie całkowicie zamknięty. Remont potrwa dziesięć miesięcy, z czego aż siedem miesięcy most będzie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, a przez pięć także z ruchu tramwajowego. To oznacza poważne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.