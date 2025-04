O czym warto wiedzieć wybierając się autem na majówkę? Raport drogowy, jak co roku, przygotował Telematics Technologies, dostawca nawigacji NaviExpert.

5 maja też odnotowano największy udział tras pow. 300 km - kiedy to większość kierowców wracała z długiego weekendu. W dniach 26.04-5.05.2024 ponad 16 proc. użytkowników nawigacji przejechało 500 km i więcej, a przeciętny użytkownik pokonywał dziennie 110 km.

Średnio podczas całej majówki użytkownicy nawigacji pokonali 314 km i spędzili w aucie 4,8h. Porównując dane ze środy 1 maja ze zwykłą kwietniową środą 24.04, udział autostrad i dróg ekspresowych w całym ruchu samochodowym wzrósł z 28 do 41 proc.

Uwaga. Maj to najbardziej wypadkowy miesiąc w roku

Z najnowszego raportu policji dowiadujemy się, że do największej liczby wypadków w ubiegłym roku doszło właśnie w maju - 2 166 zdarzeń, co stanowi 10,1% ogółu wypadków. W ich wyniku zginęło 177 osób, a rannych zostało 2 458.

W ścisłej czołówce znalazły się również lipiec (10%), czerwiec i sierpień (po 9,7%). Najczęściej do wypadków dochodziło na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych (79,5%). Udział wypadków na drogach krajowych to 19,2%. Niezmiennie też, do największej liczby wypadków dochodzi w piątki (16,1%) w ciągu dnia, w godzinach 15:00-17:00, w obszarze zabudowanym (70,3% ogółu), na prostych odcinkach drogi, przy dobrych warunkach atmosferycznych.