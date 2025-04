Parkingi przy marketach najczęściej znajdują się na terenach prywatnych, co automatycznie klasyfikuje je jako drogi wewnętrzne. Jeszcze kilka lat temu stanowiło to spory problem prawny, gdyż przepisy ruchu drogowego nie obowiązywały na takich terenach. W praktyce oznaczało to, że w przypadku kolizji bez ofiar policja często odmawiała interwencji, uznając zdarzenie za sprawę cywilną między uczestnikami. Podobnie problematyczne było egzekwowanie takich zasad jak zakaz parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.