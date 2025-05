Ford po raz pierwszy natrafił na problem w styczniu 2025 roku, gdy zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące zamrożonych obrazów z kamer cofania w modelach z roczników 2021-2023. W kwietniu zespół inżynierów odpowiedzialny za system multimedialny zdołał wykryć usterkę, co skłoniło firmę do przeanalizowania wcześniejszej dokumentacji serwisowej w poszukiwaniu powtarzających się przypadków. W rezultacie 9 maja 2025 roku oficjalnie rozpoczęto akcję serwisową.

Niemal wszystkie nowe modele Forda wezwane do serwisu

Łącznie akcją serwisową objęto aż 1 075 299 pojazdów, obejmujących szeroką gamę modeli Forda. Największą grupę stanowią pickupy F-150 z lat 2021-2024, jednak wśród wezwanych do serwisu aut znajdują się również liczne egzemplarze modeli Bronco i Edge z tych samych roczników. Dodatkowo problem dotyczy także samochodów Escape , F-250, F-350, F-450, F-550 i F-600 Super Duty wyprodukowanych w latach 2023-2024, a także Transita z roczników 2022-2025, Mustanga Mach-E z lat 2021-2023 oraz najnowszych wersji Mustanga i Rangera z rocznika 2024.

Ford apeluje do wszystkich właścicieli pojazdów objętych akcją serwisową, aby przygotowali się na aktualizację oprogramowania SYNC 4 - dostępną zdalnie lub u autoryzowanych dealerów. Firma zapewnia, że rozwiązanie problemu jest proste i nie wymaga wymiany sprzętu. Jednocześnie Ford poinformował, że jak dotąd odnotowano tylko jedno zgłoszenie dotyczące drobnej kolizji związanej z usterką systemu kamer, w wyniku której doszło do niewielkich szkód materialnych.

W grudniu Ford wezwał do serwisu niemal 770 tys. samochodów

To już kolejna poważna akcja serwisowa Forda w ostatnich miesiącach. W grudniu 2024 roku producent zobowiązał się do serwisowania niemal 770 tysięcy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi sprzedanych na rynku europejskim - w tym również w Polsce. Powodem była usterka w systemie oczyszczania spalin. Według informacji przekazanych przez niemiecki urząd KBA, w trakcie eksploatacji niektóre auta zaczęły emitować zwiększoną ilość cząstek stałych, co po pewnym czasie mogło skutkować przekroczeniem dopuszczalnych norm emisji.