Na początku warto wyjaśnić, że w ciągu roku kierowcy, choć mogą nie wierzyć, tankują różne paliwa - letnie zimowe lub przejściowe. Oczywiście niezmiennie są to benzyna i olej napędowy, ale różnią się określonymi parametrami. Zmiany na stacjach są regularnymi czynnościami i powinny następować w momencie zmian temperatury panującej na zewnątrz. Ale kwestie terminów wymiany paliw regulowane są nie przez pogodę, a przez przepisy.

Nowe paliwo na stacjach wyróżniać się będzie przede wszystkim inną prężnością par. Zbyt wysoka prężność par może powodować powstawanie korków parowych w układzie paliwowym, a to z kolei może doprowadzić do dławienia się silnika. Jeśli jednak jest ona zbyt niska, rozruch silnika przy niskich temperaturach bywa utrudniony. W paliwie przejściowym wartość ta musi mieścić się między 45 i 90 kPa. Od 1 maja będzie musiała plasować się w przedziale 45-60 kPa.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zmiany dotyczą tylko właścicieli aut z silnikami benzynowymi. Ci, którzy posiadają auta z jednostkami wysokoprężnymi, tankują letnie paliwo już od 16 kwietnia. Zarówno olej napędowy, jak i letnia benzyna w swoich letnich wydaniach pozostaną na stacjach do 30 września. Później zostaną zamienione z powrotem na paliwa przejściowe.

W związku z każdorazowym wprowadzaniem nowego paliwa kierowcy nie znajdą jednak żadnych oznaczeń, które informowałyby o tym, czy mamy do czynienia z paliwem letnim, przejściowym czy zimowym. Wynika to z faktu, że dla zmotoryzowanych nie zmienia to kompletnie nic, jeśli chodzi o sposób tankowania. Oczywiście nie trzeba się też martwić, jeśli w zbiorniku mamy jeszcze sporo paliwa przejściowego. Spokojnie można zmieszać je z tym letnim.