W Polsce zaroi się od Stref Czystego Transportu. Złożono nowy projekt

Strefa Czystego Transportu w Warszawie zaczęła działać 1 lipca i objęła swoim terenem większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu dotyczy samochodów z silnikami benzynowymi starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. Chociaż wprowadzone restrykcje miały poprawić jakość powietrza i przynieść ulgę mieszkańcom, póki co znaczących efektów nie widać.

Reklama

Kolejne polskie miasta ze Strefami Czystego Transportu

Tymczasem do stolicy naszego kraju już wkrótce mogą dołączyć kolejne miasta. Zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad Rady Ministrów, 22 października politycy mają się zająć projektem noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. ta wymuszająca tworzenie Stref Czystego Transportu we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których przekraczane są normy zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu. Jak zaznacza Polska Agencja Prasowa - na ten moment dotyczyłoby to czterech miast: Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Z analizy danych udostępnianych przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w 2022 r. zanotowano przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego NO2 w 4 strefach. W aglomeracji warszawskiej, aglomeracji krakowskiej, aglomeracji wrocławskiej oraz aglomeracji górnośląskiej. wskazano w ocenie skutków regulacji projektu.

Dotychczas Strefy Czystego Transportu nie były obowiązkowe

Dotychczas gminy miały jedynie możliwość, a nie obowiązek tworzenia Stref Czystego Transportu. Nowe prawo zakłada jednak, że w przypadku, kiedy ocena jakości powietrza obejmuje więcej niż jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców w ramach strefy, dla której jest dokonywana ocena i klasyfikacja, obowiązek utworzenia Strefy Czystego Transportu dotyczyć będzie jedynie tego miasta, na którego terenie zostało odnotowane przekroczenie. Należy jednak podkreślić, że warunkiem utworzenia stref ma być przeprowadzenie kompleksowych konsultacji z mieszkańcami uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu.

To jednak nie wszystko. Projektowana nowela zakłada także obowiązek kupowania przez gminy, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców autobusów zeroemisyjnych, dla celów związanych z komunikacją miejską. Obecnie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców kupują około 500 autobusów rocznie - co kosztuje miasta ponad 800 mln rocznie. Wymiana autobusów na zeroemisyjne będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami w wysokości ok. 900 mln rocznie, dlatego ustawa zakłada, że okres wymiany floty będzie wynosił 16 lat. Z drugiej strony złagodzone zostaną wymogi dotyczące zeroemisyjności innych pojazdów używanych przez służby komunalne - np. śmieciarki. Okazuje się bowiem, że koszty wymiany floty na elektryczną lub napędzaną gazem ziemnym są zbyt wysokie dla samorządów.