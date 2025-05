W samym okresie styczeń - kwiecień liczba ta wzrosła z 13 935 (styczeń - kwiecień 2024) do 21 639 samochodów. To wzrost o 55 proc. Same elektryki stanowiły 9 811 sztuk, a hybrydy plug-in - 11 828.

Po polskich drogach jeździ znacznie więcej hybryd plug-in niż aut elektrycznych. Pod koniec kwietnia było to 1 071 602 sztuki. Od stycznia do kwietnia tego roku zarejestrowano 109 496 nowych aut typu PHEV. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 96 552. Oznacza to, że rok do roku liczba rejestracji wzrosła o 13 proc. Wynika to m.in. z faktu, że producenci coraz chętniej stosują tego typu napędy kosztem klasycznych aut spalinowych.