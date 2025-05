Kierowcy elektryków stracą główny przywilej. Zostało zaledwie 7 miesięcy

Samochody elektryczne cieszą się kilkoma istotnymi przywilejami, które mają na celu zachęcenie kierowców do ich zakupu i codziennego użytkowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych udogodnień jest możliwość poruszania się po buspasach. Kierowcy aut zeroemisyjnych zdążyli się już do tego przyzwyczaić do tego przywileju. Teraz jego koniec zbliża się wielkimi krokami.