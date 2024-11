Spis treści: 01 Volkswagen Tayron w Polsce. Jakie wersje wyposażenia?

02 Jakie silniki ma Volkswagen Tayron?

03 Ile kosztuje nowy Volkswagen Tayron?

Volkswagen Tayron zastępuje Tiguana Allspace w roli siedmioosobowego SUV-a. Wariacja Tiguana nie zdobyła zbyt dużej popularności, a jako jedną z przyczyn producent wskazywał nieświadomość klientów, że takie auto w ogóle istnieje - potwierdziło to specjalne badanie. Teraz poinformowano, że ruszyła polska przedsprzedaż Tayrona. Auto dostępne jest już w konfiguratorze.

Volkswagen Tayron w Polsce. Jakie wersje wyposażenia?

Volkswagen Tayron dostępny będzie w trzech wersjach wyposażenia - Life, Elegance oraz R-Line (tak jest np. w Niemczech). Ale nie w Polsce. U nas do wyboru będą również nieznacznie droższe od bazowych odmiany Life Plus i R-Line Plus. Póki co polscy klienci mogą zdecydować się na jeden z czterech wariantów. W konfiguratorze nie ma możliwości wyboru wersji Elegance.

Reklama

Standardową jest wersja Life. Na jej wyposażeniu znajdziemy m.in.:

10,25-calowy ekran wskaźników

12,9-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem (Android Auto i Apple CarPlay)

trzystrefową klimatyzację automatyczną

17-calowe felgi aluminiowe

pneumatycznie regulowane podparcie lędźwiowe dla przednich foteli

osiem głośników

podświetlane logo z przodu i z tyłu auta

reflektory LED z dynamiczną regulacją zasięgu

tylne lampy 3D LED

czarne relingi dachowe

bezkluczykowe uruchamianie samochodu

system wspomagania parkowania Park Assist z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu

system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania rowerzystów

asystenta utrzymania pasa ruchu

kamerę cofania

W wyższej odmianie, Life Plus, można liczyć dodatkowo na:

reflektory z dynamiczną regulacją zasięgu oraz dynamicznym doświetlaniem zakrętów

funkcję pamięci w Park Assist

Park Assist Pro - asystent parkowania z funkcją zdalnego parkowania

reflektory LED Plus

srebrne relingi dachowe

bezdotykowe otwieranie i zamykanie klapy bagażnika

W wyższej wersji, R-Line, klienci mogą liczyć dodatkowo na:

adaptacyjne zawieszenie DCC Pro

chromowane wykończenia przełączników

fotel kierowcy ErgoActive

podgrzewanie przednich foteli i kierownicy

łopatki do zmiany biegów przy kierownicy

19-calowe felgi aluminiowe

W tej wersji w standardzie nie znajdziemy jednak m.in. systemu bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika czy funkcji zdalnego parkowania.

Na szczycie oferty znajduje się odmiana R-Line Plus. Tutaj na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

elektrycznie sterowany szklany dach panoramiczny

20-calowe felgi aluminiowe

Park Assist Pro z funkcją zdalnego parkowania

bezdotykowe zamykanie i otwieranie klapy bagażnika

Bazowo auto w każdej wersji wyposażenia dostępne jest w odmianie pięciomiejscowej. Dwa dodatkowe miejsca kosztują 4,4 tys. zł. Nie możemy się na nie zdecydować, jeżeli kupujemy auto z hybrydą typu plug-in.

Zdjęcie W Polsce Volkswagen Tayron będzie oferowany łącznie w pięciu wersjach wyposażenia. Póki co klienci mają do wyboru cztery - Life, Life Plus, R-Line i R-Line. Na odmianę Elegance trzeba jeszcze poczekać. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Jakie silniki ma Volkswagen Tayron?

W przyszłości Volkswagen Tayron będzie dostępny w siedmiu wersjach napędowych. Obecnie klienci mają do wyboru tylko trzy. W wariancie Life i Life Plus auto oferowane jest tylko z miękką hybrydą bazującą na benzynowym silniku 1,5. Układ oferuje 150 KM. W odmianie R-Line i R-Line Plus klienci mogą zdecydować się na hybrydę plug-in o mocy 272 KM (zasięg na prądzie 119 km) lub dwulitrową odmianę wysokoprężną o mocy 193 KM oferującą dodatkowo napęd na cztery koła (miękka hybryda i hybryda plug-in z napędem na przód). Silnik Diesla i miękka hybryda współpracują z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową. W hybrydzie typu plug-in natomiast ma ona sześć przełożeń.

Zdjęcie Obecnie w gamie napędowej Tayrona znajdziemy 150-konną miękką hybrydę, 272-konną hybrydę plug-in i 193-konną wersję wysokoprężną z napędem na cztery koła. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Ile kosztuje nowy Volkswagen Tayron?

Ceny Volkswagena Tayrona startują od 180 290 zł. Warto zauważyć, że wersje z dopiskiem "Plus" są nieznacznie wyższe od tych podstawowych, a oferują znacznie lepsze wyposażenie. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku.

Volkswagen Tayron. Ceny Wersja Life Life Plus R-Line R-Line Plus 1,5 eTSI 150 KM 180 290 zł 181 090 zł - - Hybryda plug-in, 272 KM - - 229 690 zł 231 390 zł 2,0 TDI, 193 KM, napęd na cztery koła - - 236 690 zł 238 390 zł

Zdjęcie Ceny Volkswagena Tayrona w Polsce otwiera kwota 180 290 zł. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Wróćmy teraz do wspomnianych nieoficjalnych zapewnień polskich przedstawicieli Volkswagena. Deklarowali oni, że cenowo Tayron będzie bardzo atrakcyjną ofertą na tle nowego Tiguana. Porównywalna wersja Life ze 150-konną miękką hybrydą w przypadku Tiguana kosztuje 169 290 zł. Oznacza to, że za równo 11 tys. zł więcej otrzymujemy auto, które jest o 25 cm większe i ma o 11 cm większy rozstaw osi.

W ramach samego koncernu Volkswagena Tayron będzie konkurował z innym siedmioosobowym SUV-em, czyli Skodą Kodiaq. Choć egzemplarze pierwszej generacji czeskiego modelu są wciąż dostępne, to lepiej zdecydowanie porównać Tayrona z wchodzącym na rynek drugim wcieleniem. Ceny aut na rok modelowy 2025 z identycznym układem napędowym, czyli 150-konną miękką hybrydą, startują od 168 350 zł (Skoda deklaruje, że najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 174 850 zł). To oznacza, że Tayron jest nieznacznie, ale jednak zauważalnie droższy. Ponadto w standardzie Kodiaqa znajdziemy takie udogodnienia jak podgrzewane przednie fotele, elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień czy manetki do zmiany biegów. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie czeski model oferowany jest w dwóch wersjach wyposażenia - Selection i Sportline. Jeśli kierować się nazewnictwem marki w innych modelach, można śmiało założyć, że pierwsza z nich nie jest docelowo podstawową odmianą. Warto też dodać, że w przypadku Kodiaqa zapłacimy więcej za trzeci rząd siedzeń - 5,1 tys. zł.