Volkswagen stworzy nową markę. Tak chce pokonać chińską konkurencję

Volkswagen chce walczyć o chiński rynek. Prezentuje nowy koncept

Volkswagen jeszcze niedawno był liderem sprzedaży, jeśli chodzi o producentów oferujących swoje auta w Chinach. Sytuacja uległa jednak sporym zmianom, a niemiecka marka pod koniec 2022 roku musiała ustąpić pierwszeństwa lokalnej firmie BYD. W efekcie udział Volkswagena w chińskim rynku spadł do 14 proc. Producenci z Państwa Środka rosną w siłę, ale niemiecka marka nie zamierza odpuścić walki o swoją pozycję na największym rynku motoryzacyjnym na świecie.

Na targach Auto China 2024 w Pekinie Volkswagen zaprezentował koncepcyjny samochód ID.CODE. Auto stanowi zapowiedź elektrycznego SUV-a, który pojawi się na chińskim rynku. Producent zapowiada, że model ma oferować możliwość jazdy autonomicznej na poziomie czwartym.

ID. CODE to zapowiedź przyszłości Volkswagena w Chinach: z nowym designem i nowym standardem technologicznym. To model zorientowany na potrzeby i życzenia chińskich klientów. stwierdził Thomas Schafer, dyrektor generalny marki Volkswagen

Zdjęcie ID. CODE to koncepcyjne auto stanowiące zapowiedź dużego elektrycznego SUV-a, który pojawi się na chińskim rynku. / materiały prasowe

Volkswagen wprowadzi do Chin nową submarkę. Ma oferować 16 modeli

Działania Volkswagena obejmują jednak nie tylko wprowadzenie nowego języka projektowania, ale także utworzenie nowej submarki oferującej samochody elektryczne. ID.UX, bo o niej mowa, ma przekonać do siebie przede wszystkim młodszych klientów. Pierwszym modelem spod znaku submarki będzie ID.UNYX, który zadebiutuje na rynku jeszcze w tym. Roku. Do 2027 r. marka planuje wprowadzić na rynek pięć aut. Planuje się, że do końca dekady gama ID.UX rozrośnie się do 16 samochodów.

Zdjęcie Volkswagen wprowadzi do Chin nową submarkę oferującą auta elektryczne - ID.UX. / materiały prasowe

To jednak nie koniec inwestycji prowadzonych przez Volkswagena na największym rynku motoryzacyjnym na świecie. Volkswagen China Technology Company opracowuje pierwszą elektryczną platformę koncernu specjalnie dla Chin. Od 2026 roku na China Main Platform mają powstać co najmniej cztery wolumenowe modele samochodów elektrycznych. Opracowanie nowej platformy ma pozwolić na skrócenie czasu rozwoju modeli o 30 proc. "Duża liczba platform umożliwia Volkswagenowi zaoferowanie klientom produktów we wszystkich istotnych segmentach i zaspokajanie wszystkich potrzeb" - stwierdzono.

Volkswagen nie rezygnuje z samochodów spalinowych

Niemiecki producent nie zamierza jednak inwestować jedynie w samochody elektryczne. Do 2030 roku Volkswagen planuje wprowadzić na rynek 12 nowych modeli z silnikami spalinowymi i sześć aut z napędem hybrydowym typu plug-in. Hybrydy mają oferować ponad 100 km zasięgu w trybie elektrycznym.