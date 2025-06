W skrócie Volkswagen ostrzega przed falą oszustw związanych ze sprzedażą używanych samochodów, gdzie oszuści podszywają się pod oficjalnych dilerów marki.

Fałszywe oferty zamieszczane są głównie na stronach imitujących autoryzowane kanały sprzedaży, a osoby poszukujące okazji są kuszone wyjątkowo niskimi cenami.

Policja i eksperci zalecają ostrożność, sprawdzanie aut i kontaktu z dilerem przed wpłatą jakiejkolwiek zaliczki, a w przypadku oszustwa – szybkie zgłoszenie sprawy służbom.

Sposób działania nieuczciwych sprzedawców używanych Volkswagenów

Volkswagen wystosował ostrzeżenie do wszystkich osób, które są zainteresowane kupnem używanego samochodu tej marki, aby uważały na bardzo sprytnie działających oszustów. Wystawiają oni na sprzedaż nieistniejące samochody, oferując je na stronach do złudzenia przypominających oficjalne kanały sprzedaży Volkswagena. Potencjalne ofiary przyciągane są atrakcyjnymi ofertami, a ich czujność usypiana zapewnieniami, że mają do czynienia z samochodami oferowanymi przez dilerów Volkswagena, sprzedających sprawdzone pojazdy używane.

Nieświadomym klientom podawane są adresy e-mail, telefony oraz numery kont bankowych, które nie mają nic wspólnego z producentem z Wolfsburga ani z jego partnerami. Oszuści są przy tym bardzo wiarygodni i na swoich stronach wykorzystują nawet prawdziwe zdjęcia pracowników dilerów Volkswagena, aby przekonać swoje ofiary, że kontaktuje się z nimi osoba faktycznie zatrudniona u przedstawiciela niemieckiej marki. Po przelaniu zaliczki lub nawet całej kwoty za oferowany samochód, kontakt się urywa.

Których używanych Volkswagenów nie kupować?

W jaki więc sposób zorientować się, że mamy do czynienia z fałszywym ogłoszeniem oraz próbą oszustwa? Naszą uwagę powinna przede wszystkim przykuć zaskakująco niska cena. Należy pamiętać, że auta używane sprzedawane przez oficjalnych przedstawicieli poszczególnych producentów są przed sprzedażą dokładnie sprawdzane i często oferowana jest na nie jakaś forma gwarancji. To wraz z marżą dla dilera sprawia, że takie samochody są co do zasady droższe niż te oferowane przez prywatnych właścicieli, a okazje cenowe właściwie się nie zdarzają.

Oszuści ogłaszają się z nieistniejącymi samochodami na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Szczególnie na samochody z tego pierwszego kierunku trzeba uważać. Jak podaje Instytut Samar w 2024 roku Polacy sprowadzili 968 tys. używanych pojazdów z czego aż 503 tys. pochodziło właśnie z Niemiec. Z kolei Volkswagen jest ogólnie najchętniej sprowadzaną marką do Polski - w minionym roku było to niemal 87 tys. pojazdów.

Co zrobić, jeśli zostaniemy oszukani na używanego Volkswagena?

Opisany powyżej schemat działania oszustów jest już dobrze znany w kilku krajach. Pierwsze takie przypadki dotyczyły modeli Audi, potem także Mercedesa, a obecnie do listy dołączył również Volkswagen.

Dlatego zalecana jest szczególna ostrożność. Najlepiej widząc jakąś atrakcyjną ofertę, samemu odszukać telefon do danego przedstawiciela i zapytać go czy faktycznie oferuje taki pojazd. Pod żadnym pozorem nie powinno się też przesyłać jakichkolwiek pieniędzy w ciemno. Najpierw należy taki samochód samemu sprawdzić - nie tylko jego faktyczny stan, ale i to czy w ogóle istnieje.

Natomiast osoby które padły już ofiarą oszustów lub podejrzewają, że mogło tak się stać, powinny jak najszybciej zgłosić to na policję. Służby wspomnianych wcześniej krajów dobrze już znają problem, a nasze zgłoszenie może pomóc także innym ofiarom oszustów.

