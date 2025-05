Audi ostrzega: nie kupuj tych samochodów używanych. Szczególnie z Niemiec

Jak informuje Audi w oficjalnym komunikacie, w sieci pojawiły się ogłoszenia, przyciągające potencjalnych klientów bardzo korzystnymi cenami na używane modele niemieckiej marki. Auta pojawiają się na profesjonalnie przygotowanych stronach internetowych, do złudzenia przypominających oficjalne kanały sprzedaży używane przez Audi, do oferowania aut używanych. To dodatkowo wzbudza zaufanie, ponieważ klienci są przekonani, że są to sprawdzone samochody, oferowane przez dilerów marki.