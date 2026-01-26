W skrócie Volkswagen ID.4 zniknie z oferty i będzie dostępny jako ID. Tiguan.

Nowa strategia przewiduje wprowadzanie znanych nazw modeli spalinowych do samochodów elektrycznych, z wyróżnikiem ID.

Produkcja ID. Tiguan będzie prowadzona w Emden do 2031 roku, a fabryka w Zwickau ma zająć się recyklingiem samochodów.

Volkswagen ID.4 w tym roku zniknie z oferty niemieckiego producenta. Samochód nadal będzie produkowany, ale do salonów będzie trafiał jako ID. Tiguan.

Volkswagen będzie inaczej nazywał modele elektryczne

We wrześniu ubiegłego roku, na salonie motoryzacyjnym w Monachium Volkswagen ogłosił nową strategię nazewnictwa swoich modeli elektrycznych. Władze niemieckiego koncernu uznały, że nazywanie poszczególnych modeli po prostu cyframi, nie niesie odpowiedniego ładunku emocjonalnego i lepiej będzie odwoływać się do znanych i lubianych nazw samochodów spalinowych. Natomiast odróżnieniem napędu elektrycznego od spalinowego pozostanie człon ID. którym Volkswagen nazywa samochody elektryczne.

Pierwszym modelem, który otrzyma nazwę wg nowego wzoru będzie ID. Polo, czyli całkowicie nowy model, który początkowo miał nazywać się ID. 2. ID. Polo zostało już pokazane w kamuflażu, a w salonach pojawi się w 2026 roku, wówczas w ofercie będą znajdować się równocześnie spalinowy Volkswagen Polo i wyglądający inaczej, napędzany silnikiem elektrycznym Volkswagen ID. Polo.

Kolejnym modelem, który będzie nazywany wg nowej nomenklatury będzie ID. Cross. Ten również nowym samochód również ma zostać zaprezentowany w 2026 roku i będzie elektrycznym odpowiednikiem Volkswagen T-Cross. ID. Cross będzie więc crossoverem segmentu B, mocno spokrewnionym z ID. Polo.

Volkswagen ID. Tiguan zastąpi ID.4

Teraz okazało się, że również w tym roku w salonach pojawi się Volkswagen ID. Tiguan, jednak w odróżnieniu od ID. Polo i ID. Cross, nie będzie to całkowicie nowy model. Jak zdradzili przedstawiciele niemieckiego związku zawodowego IG Metall, ID. Tiguan będzie modelem ID.4 po liftingu i również pojawić ma się w tym roku. Informację tę podano na konferencji prasowej w Emden, gdzie obecnie produkowany jest ID.4, sam Volkswagen odmówił komentarza.

Sam zakład w Emden ma stać się centrum produkcji samochodów elektrycznych, IG Metall podało, że ID Tiguan będzie tam produkowany do 2031 roku. Obecnie ID.4 powstaje również w Zwickau, czyli pierwszej fabryce Volkswagena, produkującej wyłącznie samochody elektryczne, ale tam produkcja ID.4 zakończy się już za kilka miesięcy, a sam zakład ma stać się centrum recyclingu samochodów.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie niemieckiego koncernu, do zakładu będą kierowane m.in. pojazdy zwracane przez klientów oraz sieć dealerską. Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny technicznej część z nich zostanie odnowiona i przeznaczona do ponownej sprzedaży, natomiast pozostałe zostaną poddane demontażowi w celu odzysku części i surowców. Docelowo, od 2030 roku, w Zwickau ma być przetwarzanych nawet do 15 tys. samochodów rocznie.

