Polo od dekad pełniło jedną rolę - było samochodem "do wszystkiego". Dla miasta, dla rodziny, dla tych, którzy nie chcieli się zastanawiać, czy auto pasuje do ich życia. Elektryczny ID. Polo ma zrobić dokładnie to samo, tylko w realiach 2026 roku. Bez rewolucji na pokaz, bez technologicznego nadmiaru i bez prób wychowywania kierowcy. Pytanie brzmi, czy da się przenieść filozofię najlepiej sprzedającego się Volkswagena do świata napędu elektrycznego - i czy to wystarczy, by przekonać rynek.

ID. Polo powstało na zmodernizowanej platformie MEB+ materiały prasowe

Volkswagen ID. Polo - elektryczny następca bestsellera

ID. Polo nie jest wariacją ani eksperymentem. To pełnoprawny następca miejskiego bestsellera, przygotowany z myślą o produkcji seryjnej i masowym kliencie. Samochód, który ma przekonać tych, dla których dotąd elektryk był za drogi, za duży albo zbyt skomplikowany.

To pierwszy model Volkswagena oparty na nowej generacji platformy MEB+, zaprojektowanej specjalnie pod kompaktowe auta elektryczne z napędem na przednią oś. Oficjalna sprzedaż ma ruszyć pod koniec kwietnia 2026 roku, a ceny startowe w wielu krajach mają pozostać poniżej granicy 25 tys. euro, czyli okolic 100 tys. złotych.

Wymiary i przestrzeń. Dlaczego ID. Polo oferuje więcej niż spalinowe Polo

Z zewnątrz ID. Polo nie próbuje być rewolucją. Ma 4053 mm długości, czyli praktycznie tyle samo co odmiana spalinowa, ale dzięki innej architekturze podwozia oferuje wyraźnie więcej miejsca w środku. Rozstaw osi wzrósł do 2600 mm, a całkowita szerokość do 1816 mm. To bezpośrednio przekłada się na przestrzeń w drugim rzędzie oraz na bagażnik.

Pojemność kufra wynosi 435 litrów - o 24 proc. więcej niż w klasycznym Polo. Po złożeniu siedzeń rośnie do 1243 litrów. To liczby, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla aut segmentu C, a nie miejskiego hatchbacka.

Istotny detal: współczynnik oporu powietrza na poziomie ok. 0,264. Jak na auto tej klasy to wynik bardzo dobry i realnie wpływający na zużycie energii przy wyższych prędkościach.

Przy zachowaniu wymiarów wersji spalinowej, elektryczne Polo ma być bardziej przestronne materiały prasowe

Napęd na przód i platforma MEB+. Kluczowa zmiana filozofii Volkswagena

Najważniejsza decyzja techniczna zapadła pod podłogą. ID. Polo korzysta z elektrycznego napędu na przednie koła, opracowanego od zera specjalnie dla mniejszych modeli opartych na MEB+. To odejście od dotychczasowej filozofii ID.3 i ID.4, gdzie napęd trafiał na tylną oś.

Efekt jest bardzo pragmatyczny: mniej komponentów, mniejsza masa, prostsza konstrukcja i więcej miejsca w kabinie. Masa własna startuje od ok. 1512 kg, co jak na elektryka tej wielkości jest wynikiem godnym pochwały.

Sercem układu jest nowy silnik APP290, współpracujący z nową elektroniką i falownikiem opracowanym wewnętrznie przez Volkswagena. Ma to znaczenie nie tylko dla sprawności, ale również dla kosztów produkcji i finalnej ceny auta.

Volkswagen ID. Polo pozostanie miejskim hatchbackiem, nie próbuje być crossoverem materiały prasowe

Baterie, zasięg i ładowanie ID. Polo - co realnie oferuje nowy model

Volkswagen oferuje ID. Polo w czterech wariantach mocy: 116, 135, 211 i nawet 226 KM dla przyszłej wersji GTI. Słabsze odmiany korzystają z baterii LFP o pojemności 37 kWh netto, mocniejsze - z akumulatora NMC o pojemności 52 kWh netto.

Deklarowany zasięg wynosi do ok. 300 km dla mniejszej baterii i do 450 km dla większej. Ładowanie prądem stałym ma sięgać 90 kW w wersjach bazowych i 130 kW w odmianach mocniejszych, co przekłada się na czas uzupełnienia energii od 10 do 80 proc. na poziomie około 27 i 23 minut.

To parametry, które - jeśli potwierdzą się w realnym użytkowaniu - czynią z ID. Polo auto zdolne nie tylko do jazdy miejskiej, ale także do komfortowych wyjazdów poza miasto.

Zawieszenie i prowadzenie. Jak jeździ elektryczny VW ID. Polo

Volkswagen deklaruje poprawę komfortu jazdy względem spalinowego Polo dzięki obniżeniu częstotliwości drgań zawieszenia oraz nowemu układowi hamulcowemu z wydajnym odzyskiem energii. To nie jest auto sportowe, ale wszystko wskazuje na to, że zachowa typową dla Volkswagena przewidywalność i stabilność. Przekonamy się, gdy wersja produkcyjna zostanie udostępniona do jazd.

Volkswagen nie odsłonił jeszcze wnętrza auta materiały prasowe

Z kim będzie konkurować Volkswagen ID. Polo?

ID. Polo wchodzi w jeden z najtrudniejszych segmentów rynku elektryków - małych i względnie przystępnych cenowo modeli miejskich. Jego naturalnymi rywalami będą Renault 5 E-Tech, Citroen e-C3, Peugeot e-208 oraz Opel Corsa Electric. Każdy z tych modeli celuje w podobnego klienta, ale robi to innymi środkami.

Renault 5 stawia na design i emocje, Citroën ë-C3 na cenę i prostotę, a e-208 i Corsa Electric na kontynuację dobrze znanych konstrukcji spalinowych. Volkswagen próbuje zająć pozycję pośrodku: bez stylistycznej ekstrawagancji, bez skrajnego cięcia kosztów, za to z naciskiem na użyteczność, przestrzeń i przewidywalność. W dłuższej perspektywie ID. Polo będzie musiał też zmierzyć się z rosnącą liczbą chińskich modeli segmentu B, które kuszą wyposażeniem i ceną, ale wciąż budzą ograniczone zaufanie wśród części europejskich klientów.

Elektryczne ID. Polo pojawi się w salonach wiosną przyszłego roku materiały prasowe

Czy ID. Polo ma sens w Polsce?

Na papierze - tak. W realiach polskiego rynku - pod kilkoma warunkami. ID. Polo wpisuje się w segment, który w Polsce ma ogromne znaczenie: kompaktowe auta miejskie i podmiejskie, często kupowane jako jedyny samochód w rodzinie. Deklarowany zasięg do 450 km oraz możliwość szybkiego ładowania odpowiadają na dwie kluczowe obawy polskich kierowców wobec aut elektrycznych.

Kluczowe pozostają jednak dwie kwestie, których dziś jeszcze nie da się przesądzić: realna cena w polskich salonach oraz oferta finansowania. Jeśli ID. Polo faktycznie trafi na rynek w cenie zbliżonej do dobrze wyposażonych wersji spalinowych i będzie dostępny w rozsądnym leasingu lub najmie, jego sens zacznie być bardzo konkretny.

Trzeba też uczciwie powiedzieć: wersja z baterią 37 kWh i zasięgiem ok. 300 km pozostanie rozwiązaniem niszowym. Dopiero wariant 52 kWh ma potencjał, by pełnić rolę auta uniwersalnego.

ID. Polo nie rozwiąże wszystkich problemów elektromobilności w Polsce. Ale może być jednym z niewielu modeli, które faktycznie zmienią sposób myślenia części kierowców - nie przez hasła i przymusy, tylko przez codzienną użyteczność.

