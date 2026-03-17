Spis treści: Utrata prawa jazdy za prędkość także poza miastem. Nowe przepisy od 3 marca Ilu kierowców traci prawo jazdy? Dane policji z marca 2026 Jazda mimo zakazu prowadzenia pojazdów - ponad 1100 przypadków w miesiąc Szybkie wyroki za jazdę bez uprawnień. Nawet rok więzienia i dożywotni zakaz Jazda bez prawa jazdy a ubezpieczenie. Do stracenia miliony złotych Dlaczego kierowcy wciąż ryzykują utratę prawa jazdy?

Choć od dawna wiadomo, że za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym grozi utrata prawa jazdy na 3 miesiące, wciąż nie brakuje kierowców, którzy łamią ten przepis. Od niedawna na podobne konsekwencje narażają się kolejni kierujący.

Utrata prawa jazdy za prędkość także poza miastem. Nowe przepisy od 3 marca

Od 3 marca tego roku prawo jazdy stracić można również poza terenem zabudowanym - ustawodawca przewidział taką samą karę na drogach jednojezdniowych. Oznacza to, że uprawnienia do prowadzenia pojazdów można stracić jadąc o 50 km/h za szybko na drodze krajowej, czy ekspresowej, nieposiadającej rozdzielonych jezdni. Zasada ta nie obowiązuje na autostradach i drogach ekspresowych z jezdniami rozdzielonymi np. pasem zieleni, co sprawia, że stają się drogami dwujezdniowymi.

Ilu kierowców traci prawo jazdy? Dane policji z marca 2026

Jak poinformował Interię Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jak dotąd w samym marcu za przekroczenie prędkości o przeszło 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy straciło już 509 osób. Natomiast poza terenem zabudowanym ukarano za to aż 1202 osoby!

Wynika z tego, że nowe przepisy działają szczególnie mocno poza obszarami zabudowanymi, gdzie do tej pory kierowcy czuli się bezpieczniej, pozwalając sobie na znacznie większe prędkości.

Rekordowym dniem był piątek, 13 marca, kiedy prawo jazdy straciło aż 77 kierowców. Standardowo Policja odnotowuje 30-40 takich przypadków dziennie, co pokazuje, że skala zatrzymań po zmianie prawa wyraźnie wzrosła.

Jazda mimo zakazu prowadzenia pojazdów - ponad 1100 przypadków w miesiąc

Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądają dane dotyczące kierowców którzy wsiadają za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Od początku lutego za taki czyn grozi bezwzględne pozbawienie wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Podinspektor Opas mówi wprost:

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów jest równoznaczny z brakiem w danym momencie uprawnień do kierowania pojazdem. To oznacza, że absolutnie nie można siadać za kierownicę w takiej sytuacji, bo grożą za to surowe konsekwencje.

Szybkie wyroki za jazdę bez uprawnień. Nawet rok więzienia i dożywotni zakaz

Sądy w podobnych sprawach działają bardzo sprawnie. Według podkarpackiej policji pierwszy ukarany w ten sposób kierujący usłyszał wyrok już dobę po zatrzymaniu. 39-letnia kobieta została skazana na rok bezwzględnego pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto kobieta została zobowiązana do zapłaty 12 tys. zł świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jak też 15 tys. zł nawiązki na rzecz Skarbu Państwa.

Jazda bez prawa jazdy a ubezpieczenie. Do stracenia miliony złotych

Prowadzenie pojazdu bez koniecznych uprawnień naraża kierującego nie tylko na dotkliwe kary z więzieniem włącznie, ale również na bardzo poważne skutki finansowe. Jeśli taki kierujący doprowadzi do kolizji, ubezpieczyciel nie pokryje wyrządzonych szkód - dotyczy to zarówno autocasco, jak i NNW.

W przypadku szkód na osobach lub mieniu, ubezpieczyciel co prawda wypłaci odszkodowania z OC, ale następnie może dochodzić pełnego zwrotu wypłaconych kwot od sprawcy - tzw. regres. To mogą być setki tysięcy, a nawet miliony złotych, które kierowca będzie musiał spłacać z własnej kieszeni. Co gorsza, takie roszczenia regresowe często kończą się wieloletnią spiralą zadłużenia - znacznie dotkliwszą niż sama kara.

Dlaczego kierowcy wciąż ryzykują utratę prawa jazdy?

Choć dane pokazują natychmiastowy efekt zaostrzenia przepisów, duża skala wykroczeń wskazuje, że część kierowców nie zna jeszcze szczegółów zmian w prawie, lekceważy ryzyko zatrzymania prawa jazdy, albo przecenia własne umiejętności i szanse uniknięcia kontroli.

Zmiany w przepisach najprawdopodobniej będą w kolejnych miesiącach dalej wpływać na zachowania na drogach - a statystyki pokażą, czy kierowcy zaczną rzeczywiście jeździć ostrożniej.

